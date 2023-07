Ferroviário empata com o Caucaia e mantém invencibilidade na Série D

Já garantido no mata-mata da Série D, o Ferroviário manteve sua invencibilidade na competição nacional. No domingo, 2, o Tubarão da Barra empatou em 1 a 1, com o Caucaia, no estádio Raimundo de Oliveira (Raimundão).

Jogando com time misto e já garantido na próxima fase, o Ferroviário segue sem perder na competição. Em 11 partidas disputadas na Série D, foram 9 vitórias e 2 empates, um aproveitamento de 90%.

Pela 11ª rodada do Brasileirão Série D, o Ferroviário propôs o jogo no começo da partida e abriu o placar com o zagueiro Roni Lobo, em cobrança de escanteio realizada por Adriano Lucas, aos 10 minutos. Após o gol, o Ferrão continuou criando chances de ampliar o placar da partida.

A equipe do Caucaia tentou pressionar na metade do primeiro tempo, fazendo com que o goleiro Douglas Dias realizasse algumas defesas. A Raposa, mesmo com a posse de bola, não conseguia criar boas oportunidades.

O Caucaia entrou para o segundo tempo com alterações que deixaram o time mais ofensivo. Com apenas um minuto de jogo, Zazá marcou para a Raposa, mas o lance estava em condição de impedimento. Em menos de três minutos de bola rolando, foram dois escanteios e um gol anulado para a equipe do técnico Lamar Lima.

Aos 36 minutos do segundo tempo, Túlio marcou para o Caucaia e igualou o placar. A equipe colocou pressão para o Ferrão e cresceu na partida após o gol. O goleiro do Ferroviário, Douglas Dias, fez defesas importantes nos últimos minutos do jogo.

Com o empate, o Ferroviário mantém a liderança do Grupo B com 29 pontos. A Raposa Metropolitana está com 10 pontos na 7ª colocação na tabela e segue em busca por uma vaga na zona de classificação.

Próximos confrontos

O Ferroviário viaja a Tocantinópolis no próximo sábado, 8, para enfrentar o time da casa no estádio Ribeirão, às 16 horas. O Caucaia enfrentará o Atlético Cearense no domingo, 9, no estádio Domingão, às 15 horas.