Celebrando 90 anos, Ferroviário entrega camisa a Hulk e Felipão

Ação faz parte de campanha de marketing do Tubarão da Barra e tem como forte auxiliar o embaixador e ex-atacante do clube, Mário Jardel

O Ferroviário segue na celebração de seus 90 anos de história com uma ação de divulgar sua marca entre ídolos do futebol brasileiro. Com forte auxílio do seu embaixador e ex-atacante Mário Jardel, a camisa do Tubarão da Barra chegou às mãos do técnico Luiz Felipe Scolari e do atacante Hulk, ambos do Atlético-MG e com carreiras mundiais.

Foto: Ferroviário / Divulgação Jardel e Hulk posam com camisa do Ferroviário

Parte da campanha de divulgação da marca #Ferroviario90anos, a ação busca reforçar o compromisso do clube em cultivar uma relação de parceria e respeito com ídolos do esporte, conforme explica o diretor de marketing Chateaubriand Arrais.

Após entregar uma camisa ao ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos, durante viagem à Europa pouco antes da final da Champions League entre Manchester City e Inter de Milão, Jardel acessou dois dos personagens principais do Atlético-MG na atualidade.

O Galo, inclusive, será o rival de outro cearense na noite deste sábado, 24. Pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza receberá o clube mineiro na Arena Castelão a partir das 18h30min.