Ferroviário vence Parnahyba e confirma classificação antecipada na Série D

Com gol de Thiaguinho no segundo tempo, o Tubarão da Barra chegou a oitava vitória em nove jogos do torneio e segue invicto

O Ferroviário segue imbatível na Série D do Campeonato Brasileiro e, com cinco rodadas de antecedência, confirmou classificação à próxima fase do torneio. O feito aconteceu após a vitória por 1 a 0 sobre o Parnahyba na noite de ontem, no Estádio Mão Santa, no Piauí, resultado que fez a equipe chegar aos 25 pontos e manter-se na liderança isolada do Grupo A2.



Diferente do primeiro encontro com o Parnahyba, onde o time comandado por Paulinho Kobayashi aplicou um singelo 6 a 0, desta vez o confronto contou com certo equilíbrio. Após um primeiro tempo sem gols, Thiaguinho, na etapa final, apareceu para resolver o duelo e marcou o único gol da partida.

Foi a oitava vitória em nove jogos do Tubarão da Barra na quarta divisão, campanha que representa um aproveitamento de 92%. Invicto no torneio, a diferença de pontuação em relação ao segundo colocado da chave é gigante: 12 pontos. Restando cinco partidas para o término da fase de grupos, o Coral não tem mais chances matemáticas de deixar o G-4.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a vaga confirmada, o Ferroviário terá maior tranquilidade para as rodadas seguintes, o que pode proporcionar ao treinador Kobayashi liberdade para fazer testes, rodar o elenco e poupar peças principais que estejam com nível de desgaste elevado.

Pacajus empata em duelo direto pela liderança

Pelo Grupo A3, outro clube cearense entrou em campo, mas o desfecho foi diferente do Ferroviário. Diante do Santa Cruz, o Pacajus fez um confronto direto pelo topo da tabela, mas o duelo acabou empatado sem gols, resultado que mantém o Cacique na segunda colocação, com 15 pontos.