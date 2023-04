Ferroviário segura Ciel e Kobayashi e mira acesso: "Sabemos do nosso potencial"

Presidente do clube, Aderson Maia, concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO e afirmou que o time inicia a Série D com foco no acesso. Estreia no torneio acontece no próximo fim de semana

O Ferroviário iniciará sua jornada na Série D do Campeonato Brasileiro na próxima semana. Com isso, Aderson Maia, presidente do clube, conversou com o Esportes O POVO nesta quinta-feira, 27. Na oportunidade, o mandatário detalhou o planejamento do time para a competição.

“O primeiro passo que fizemos foi tentar manter o máximo de jogadores possível. Perdemos o Pulga, que já era esperado. Identificamos necessidades em alguns setores do elenco e buscamos reforços. Todas as contratações tiveram aval do Kobayashi. O foco total é o acesso”, disse.

Ainda sobre a quarta divisão, o dirigente reconheceu que o Tubarão é um dos times que entra como favorito no torneio, mas ponderou a força e tradição dos adversários.

“Sabemos do nosso potencial. É um time a ser batido pelo início da temporada e por ser do futebol cearense, que vem crescendo muito. Sabemos que temos adversários tradicionais, respeitamos todos. Nosso grupo não é fácil, mas vamos buscar o objetivo.”



Permanência de Ciel

Na última semana, o Ferroviário anunciou a permanência do centroavante Ciel no clube para a disputa da Série D. Diante disso, Aderson avaliou o jogador como um “diferencial” dentro do elenco coral.

“Ciel é um diferencial, assim como outros jogadores. Ele tem a experiência de ter participado de campeonatos maiores. É importante ressaltar que ele quis ficar no clube.”

Em seu vínculo, o jogador segue tendo a cláusula que obriga o time da Barra do Ceará a liberá-lo caso surja proposta de times das Séries A ou B do Brasileiro. Porém, o presidente do Ferrão afirmou que não acredita em uma saída do jogador durante a competição nacional.

“Existe a cláusula, mas dentro do que vimos nele, não acreditamos em uma saída durante a Série D. Se fosse para sair, sairia antes da competição. Ele está muito feliz no Ferroviário, gostou demais do ambiente”, comentou.



Renovações

Além de Ciel, o clube também conseguiu manter dois nomes importantes durante o primeiro trimestre do ano. No caso, o goleiro Douglas Dias e o técnico Paulinho Kobyashi. O primeiro renovou contrato até o fim de 2024. Já o segundo firmou vínculo até o fim deste ano.

“Ambos tiveram muitas sondagens, porém eles pensaram no projeto e apostaram nisso. Estão satisfeitos. A renovação com Douglas foi até o próximo ano, vimos ele com potencial dentro do time. Kobayashi tem contrato até o fim do ano e, se conseguirmos o acesso para a Série C, vamos buscar outra renovação”, disse o presidente ao Esportes O POVO.



