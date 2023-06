Morre Ruy do Ceará, ex-diretor de futebol e ídolo do Ferroviário, aos 86 anos

Uma triste notícia atingiu os torcedores do Ferroviário, e amantes do futebol cearense, na manhã desta sexta-feira, 23. Ídolo histórico do clube e ex-diretor de futebol, Ruy do Ceará morreu hoje, em Fortaleza, aos 86 anos. De acordo com Eliomar de Lima, colunista do O POVO, a causa do falecimento foi complicações de um AVC.

O velório acontecerá ainda nesta sexta-feira, a partir das 15 horas, na Funerária Ethernus, localizada na Rua Padre Valdevino, 1688, no bairro Aldeota, na capital cearense. Além das homenagens habituais, o Tubarão da Barra enviou bandeira, coroa e outros materiais para o momento.

Neste sábado, 24, será realizada uma missa às 14 horas e, na sequência, acontecerá o sepultamento no Cemitério Parque da Paz, às 16 horas.

Ruy do Ceará já lutava contra problemas de saúde há dois anos e, nesta sexta-feira, 23, acabou falecendo. O Ferroviário divulgou uma nota de pesar no site oficial e, através do presidente Aderson Maia Júnior, decretou luto oficial de três dias.

“É com imenso pesar que informamos sobre o falecimento de Ruy do Ceará, associado patrimonial do Ferroviário e um dos maiores dirigentes da história do clube, hoje, aos 86 anos.

Toda a Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo, funcionários e demais colaboradores da equipe coral, se solidarizam com a dor da família e suplicam para que Deus conforte o coração de todos neste momento”, disse o clube em nota.

História de Ruy do Ceará no Ferroviário

Considerado um dos maiores dirigentes da história do Ferroviário, Ruy não poupou esforços para fazer do Ferroviário um clube maior. Como diretor de futebol, ele conquistou três títulos do Campeonato Cearense: 1968, 1970 e 1979, sendo o primeiro destes de forma invicta.

Ele também foi conselheiro do clube e, neste posto, venceu três estaduais, nos anos de 1988, 1994 e 1995. Ruy foi fundamental na construção do patrimônio até hoje existente do clube da Barra do Ceará.

Aderson Maia Júnior, atual presidente do Ferroviário, destacou ao Esportes O POVO o tamanho de Ruy do Ceará na história do clube: "Ruy do Ceará foi um dos maiores dirigentes da história do Ferroviário. Um exemplo de gestor vencedor. Que seu legado fique não só na nossa memória, mas na prática. Descanse em paz professor.”

Ruy do Ceará deixou dois filhos: Guedes Ceará, ex-presidente do Clube Náutico Atlético Cearense, e Ruy do Ceará Filho, atual diretor superintendente do Sistema Verdes Mares.