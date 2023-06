Ferroviário lança plano de sócio-torcedor para ídolos do clube

Em busca de valorizar seus ídolos e reconhecer a importância que cada um teve ao longo dos 90 anos da sua história, o Ferroviário lançou o plano de sócio-torcedor “Craque Eterno”, voltado exclusivamente para jogadores marcantes que passaram pela Barra do Ceará.



O programa será vitalício e de forma gratuita para os ex-atletas do Peixe terem acesso aos jogos do time na capital cearense.

Sobre o assunto Kobayashi celebra classificação do Ferroviário, mas alerta: "Não podemos pensar que já terminou"

Ferroviário vence Parnahyba e confirma classificação antecipada na Série D

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para se associar, o ex-esportista terá que entrar em contato com o Tubarão da Barra para se identificar e receber o link do cadastro. Além disso, seu nome deverá constar no Almanaque do Ferrão.

O primeiro a adquirir o cartão do Sócio Craque Eterno, foi o ex-zagueiro Cícero César, histórico defensor da equipe, com mais de 100 partidas. Fora esse fator, é adepto coral declarado.