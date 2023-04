Ciel treina no Ferroviário, mas ainda não deu resposta sobre permanência

O Ferroviário segue aguardando a resposta do atacante Ciel sobre sua permanência para a Série D do Campeonato Brasileiro. A expectativa da diretoria era que a situação se definisse na reapresentação do elenco nesta segunda-feira, 10. Porém, ao se reapresentar, o jogador pediu um tempo a mais, apurou o Esportes O POVO.

Mesmo com o pedido, a cúpula coral segue otimista com a permanência do atacante de 41 anos. Com dez gols, o camisa 99 é um dos destaques da equipe na temporada.

O contrato de Ciel com o Tubarão é válido até outubro deste ano. No vínculo, existe uma cláusula que obriga o time da Barra do Ceará a liberá-lo caso surja proposta de times das Séries A ou B do Brasileiro.

Enquanto a situação não se define, o jogador segue treinando normalmente com o restante do elenco. A estreia do Ferroviário na Série D será diante do Fluminense-PI, mas sem data definida. De acordo com a tabela básica, o jogo deve ocorrer no dia 5 ou 6 de maio.

Reforço na comissão

O Ferroviário anunciou Dino Camargo como novo auxiliar técnico, nesta terça, 11. Paulinho Kobayashi estava sem auxiliar desde a saída de Marcelo Copertino, em março. O novo contratado do Ferrão tem 52 anos e já iniciou os trabalhos na Barra do Ceará.

O novo integrante da comissão técnica do Tubarão da Barra conta com a formação de treinador de futebol e possui a Licença A da CBF.



