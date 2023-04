Com foco na Série D, Ferroviário promove mudanças no elenco principal

O Ferroviário tem um objetivo claro na Série D de 2023: conquistar o acesso. Para atingir a meta, o time coral vem promovendo ajustes no elenco principal visando a competição nacional.



Até o momento, o clube anunciou a saída de seis jogadores: os zagueiros Fabão e Edgar, os laterais Rodrigo Negueba e Zé Carlos, o volante Thalison e o atacante Erick Pulga, negociado com o fim do empréstimo.



Esse último, inclusive, deve ter sua ausência sentida no time. Ao todo, o atleta disputou 22 partidas, marcou nove gols e deu três assistências com a camisa coral. Ele deixou o Tubarão rumo ao Ceará, com quem assinou contrato válido até o fim da temporada de 2025.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para liberar Pulga, o Ferroviário queria algum tipo de compensação. Por isso, o Vovô optou por comprar os 10% de vitrine e repassar ao time da Barra do Ceará em uma futura venda do atacante de 22 anos.



Sobre o assunto Ferroviário anuncia novo contrato com Douglas até o fim de 2024

Ferroviário anuncia saída de quatro jogadores antes do início da Série D

Paulinho Kobayashi permanece no Ferroviário para a Série D 2023

Renovações

Além das saídas, o Ferrão também vem acertando as permanências de alguns atletas, como Douglas Dias, que renovou por mais uma temporada, com valorização salarial. O técnico Paulinho Kobayashi foi outro que prorrogou o vínculo até o fim da Série D.



Ciel, um dos principais destaques do time, negocia a renovação com o clube e deve definir seu futuro ainda nesta semana. A permanência do atleta é vista com otimismo pela diretoria do Tubarão, apurou o Esportes O POVO. Porém, devido a uma cláusula no contrato, o Ferroviário deve liberar o atacante caso chegue proposta de times da Série A ou B.



Reforços

A reapresentação da equipe acontece no próximo dia 6 de abril. Além das saídas, contratações devem acontecer nos próximos dias visando a disputa da quarta divisão nacional, que se inicia em maio. A expectativa do clube é anunciar de cinco a sete reforços.



No primeiro trimestre de 2023, o Ferrão fez boas campanhas nos três torneios que disputou: Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e Copa do Brasil. No regional, parou nas quartas de final. No estadual, foi semifinalista. Já no torneio nacional, foi eliminado na segunda fase para o Grêmio.



Tags