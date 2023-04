Na reapresentação do Ferroviário, Ciel responderá sobre permanência

Vínculo do jogador com o Ferroviário vai até outubro, mas no contrato tem cláusula que obriga liberação caso surja proposta de times das Séries A ou B do Brasileiro

O atacante Ciel vai se reapresentar no Elzir Cabral, nesta segunda-feira, 10, e vai sentar com a diretoria coral para definir se seguirá no Ferroviário para a disputa da Série D do Brasileiro. Os dirigentes do Tubarão estão confiantes na permanência do camisa 99.

O vínculo do jogador com o Ferroviário vai até outubro, mas no contrato existe uma cláusula que obriga o time da Barra do Ceará a liberá-lo caso surja proposta de times das Séries A ou B do Brasileiro. Com um bom desempenho nas primeiras competições do ano, o staff do jogador acredita que há mercado para ele pelo menos na segunda divisão nacional e aguardava contatos.

Não se trata, portanto, de uma renovação, mas de uma confirmação do jogador se cumprirá o restante do contrato. Os dirigentes corais aguardavam a resposta na semana passada, mas Ciel pediu aguardarem até a reapresentação. Veterano, Ciel completou 41 anos no dia 31 de março.

Com a saída de Erick Pulga, vendido ao Ceará, o camisa 99 é o artilheiro do Ferroviário. Antes dele, o Tubarão já confirmou as permanências do técnico Paulinho Kobayashi e do goleiro Douglas Dias, ambos com renovação.

Volante fica

Outra peça importante no elenco coral, o volante Felipe Guedes esteve próximo de deixar o Tubarão nesse período de hiato entre a eliminação no Estadual e na Copa do Nordeste até a reapresentação nesta segunda-feira.

O departamento de futebol, no entanto, conversou com o atleta, que foi uma indicação de Kobayashi, e assegurou que ele seguirá no clube. O contrato de Felipe Guedes está vigente até o fim da Série D.

