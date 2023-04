Ferroviário confia em permanência de Ciel e aguarda resposta nesta semana

Permanência do atleta é vista com otimismo pela diretoria coral. Jogador deve definir seu futuro até o fim desta semana

O Ferroviário segue adaptando seu elenco para a disputa da Série D do Brasileirão. Em meio à saídas e renovações, a permanência de um dos destaques do time vem sendo pauta na torcida coral.

Ciel, que marcou dez gols com a camisa coral neste ano, negocia a renovação com o clube e deve definir seu futuro ainda nesta semana. A permanência do atleta é vista com otimismo pela diretoria do Tubarão, apurou o Esportes O POVO.

No entanto, devido a uma cláusula no contrato, o atacante será liberado pelo Ferrão caso chegue proposta de times da Série A ou B.

Renovações e saídas

Até agora, a equipe coral acertou as renovações com o técnico Paulinho Kobayashi, que prorrogou o vínculo até o fim da Série D, e com o goleiro Douglas Dias, que renovou por mais uma temporada, com valorização salarial.



Ademais, o clube anunciou a saída de seis jogadores: os zagueiros Fabão e Edgar, os laterais Rodrigo Negueba e Zé Carlos, o volante Thalison e o atacante Erick Pulga, negociado com o fim do empréstimo.



Reforços

A reapresentação da equipe acontece no próximo dia 6 de abril. Além das saídas e renovações, contratações devem acontecer nos próximos dias visando a disputa da quarta divisão nacional, que se inicia em maio. A expectativa do clube é anunciar de cinco a sete reforços.



