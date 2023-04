Dino Camargo é o novo auxiliar técnico do Ferroviário

O Ferroviário anunciou Dino Camargo como novo auxiliar técnico, nesta terça, 11. Paulinho Kobayashi estava sem auxiliar desde a saída de Marcelo Copertino, em março. O novo contratado do Ferrão tem 52 anos e já iniciou os trabalhos na Barra do Ceará.

Dino possui passagens no São Caetano-SP, Londrina-PR, Chapecoense-SC, Portuguesa-SP, Goiás-GO, Paraná-PR, Ituano-SP e, no futebol nordestino, Bahia e Fortaleza. O novo integrante da comissão técnica do Tubarão da Barra conta com a formação de treinador de futebol e possui a Licença A da CBF.

A contratação de Dino, juntamente com a renovação de Paulinho Kobayashi e a manutenção do elenco, faz parte do planejamento da diretoria coral para o Campeonato Brasileiro. Com início em maio, a Série D é o foco do Ferroviário, que almeja o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

A equipe coral está no grupo A2 da Série D do Campeonato Brasileiro com Atlético-CE, Caucaia, Cordino-MA, Fluminense-PI, Maranhão, Parnahyba-PI e Tocantinópolis-TO. O Tubarão da Barra vai estrear em casa contra o Fluminense-PI.

Manutenção do Elenco

O Ferrão já anunciou a renovação do goleiro Douglas Dias e do volante Felipe Guedes, destaques do time no início de 2023. A diretoria segue nas negociações para contar o artilheiro Ciel no restante da temporada. A expectativa é para que o atacante continue na Barra do Ceará.



Por Giovana Feitosa/Especial para O POVO

