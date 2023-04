Jade Romero revela conversa com Marcelo Paz para mandar jogos no PV e preservar Castelão

A vice-governadora participou do programa "As Frias do Sérgio", da Rádio O POVO CBN, na noite do último sábado, 8, e comentou sobre as condições do gramado da Arena Castelão

Momentos após o Fortaleza conquistar o penta no Campeonato Cearense, na noite do último sábado, 8, a vice-governadora Jade Romero participou do programa “As Frias do Sérgio”, da Rádio O POVO CBN. Ela aproveitou a ocasião para comentar sobre o gramado da Arena Castelão, que vem sofrendo críticas mesmo após a grande reforma realizada.

A vice-governadora detalhou os motivos que contribuem para o gramado do Gigante da Boa Vista apresentar diversas falhas. Para ela, a alta frequência de jogos na praça esportiva é um fator que agrava a situação do campo, além das questões naturais da grama.

“A Arena Castelão é a única arena que tem dois times jogando. Então a gente sabe que essa frequência dos jogos prejudica. Eu preciso lembrar também que a grama é um componente natural, que depende do clima, sol, chuva. Então existe uma série de questões. A gente espera que essas melhoras aconteçam. A grama foi plantada, então ela tem uma questão natural também, mas que possa acontecer.”

Para aliviar a situação e melhorar as condições do campo do Castelão, Jade Romero propôs uma solução: mandar alguns jogos no Estádio Presidente Vargas. A vice-governadora, inclusive, assumiu que conversou com Marcelo Paz, seu esposo e presidente do Fortaleza, para saber da possibilidade do clube realizar alguns jogos na praça esportiva do bairro Benfica.

“Até já chamei aqui o Marcelo [Paz] para perguntar se tem possibilidade da gente mandar algum jogo lá no PV (Presidente Vargas), para poder diminuir um pouco a frequência dos jogos (no Castelão). Essa frequência impacta muito negativamente na qualidade da grama.”

“Se tiver alguma possibilidade de algum jogo ser mandado no PV, eu acredito que a gente pode sim contar com a sensibilidade do futebol cearense, que quer sempre ver esse grande palco que é o Castelão na sua melhor performance para os atletas, para os torcedores. Preciso conversar também, lógico, com o secretário de esportes, com os clubes, para que isso seja realizado. Mas é uma ideia que eu tenho, que já conversei com o Marcelo, e que eu acredito que é o melhor também para o gramado”, completou.

Para finalizar, Jade relembrou que o Estado do Ceará ainda possui uma terceira praça esportiva capaz de receber os jogos: a Arena Romeirão. A vice-governadora afirmou que este assunto ainda precisa ser articulado com a Superintendência de Obras Públicas (SOP) e com a Secretaria do Esporte (Sesporte).

“É algo que eu conversei em off com o Marcelo. Isso precisa ser articulado e conversado com a SOP, com a Secretaria do Esporte. Nós temos uma segunda praça no Estado e temos ainda a Arena Romeirão, que é um estádio muito bom. Então o ideal é que, se a gente puder combinar isso com os clubes, seria excelente para o gramado do Castelão.”



