Novo reforço do Ceará, Léo Santos aguarda regularização no BID para ser anunciado

O zagueiro ex-Corinthians já realizou exames e tem participado dos treinamentos com os demais jogadores do elenco do Vovô

Reforço do Ceará para o restante da temporada, Léo Santos deve ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira, 11, e ser anunciado oficialmente pelo clube. Desta forma, o zagueiro ficará à disposição do treinador Gustavo Morínigo para a estreia do Vovô na Série B diante do Ituano, que acontece na sexta-feira, 14, às 21h30min, fora de casa.

A tendência é de que o contrato do defensor de 24 anos com o Vovô seja por empréstimo até o término de 2023 — o atleta tem os direitos econômicos ligados ao Corinthians. Léo Santos, inclusive, já realizou exames em Porangabuçu e tem participado, nos últimos dias, dos treinos com os demais jogadores do elenco cearense.

Sobre o assunto Erick Pulga diz viver "sonho de criança" ao defender Ceará e está ansioso pela estreia

Dirigente promete Ceará "forte" na final da Copa do Nordeste contra o Sport

Apresentado no Ceará, Pedro Lucas quer títulos da Copa do Nordeste e da Série B

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Formado nas categorias de base do Corinthians, Léo Santos construiu a carreira praticamente inteira atuando pelo clube paulista. Além do Timão, o zagueiro passou pelo Fluminense, em 2019, e pela Ponte Preta, no último ano. Em 2023, o defensor jogou pela Ferroviária no Paulistão, onde totalizou 10 partidas.

+ Confira mais notícias do Ceará Sporting Club

Ceará segue ativo no mercado da bola

Além do zagueiro, o Ceará já anunciou outras duas contratações visando a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro: Pedrinho, ex-Volta Redonda, e Erick Pulga, ex-Ferroviário, ambos para o setor ofensivo. A expectativa é de que um goleiro também seja contratado pelo Vovô.



Tags