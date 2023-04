Fortaleza estreia na Copa do Brasil e reencontra Águia de Marabá

Tricolor começa na terceira fase do torneio nacional e volta a enfrentar o time paraense após oito anos. Leão abre a disputa em casa e vai decidir no Pará

A Copa do Brasil começa na noite desta terça-feira, 11, para o Fortaleza. O Leão estreia direto na terceira fase por ter sido campeão da Copa do Nordeste no ano passado.

O adversário, definido por sorteio, é Águia de Marabá-PA, um velho conhecido do Tricolor, mas que há muito tempo não cruza o caminho do time do Pici. O curioso reencontro rendeu até uma brincadeira do Águia no Twitter, que publicou: "Oi, sumido".

A última vez que se enfrentaram foi em setembro de 2015, que terminou com a vitória mais expressiva do Fortaleza sobre a equipe de Marabá, por 4 a 1, mas o Águia foi sempre considerado uma pedra no sapato dos tricolores, mesmo sem nunca ter vencido. Em dez jogos, todos pela Série C — daí a sensação de nostalgia que a partida causa —, foram sete empates e outras três vitórias do Leão.

Também por sorteio, ficou definido que a ida ocorre no Castelão e a partida foi marcada para as 21h30min, dando maior margem de descanso possível ao Fortaleza, que jogou sábado, 8, tendo conquistado um pentacampeonato estadual inédito em sua história. A “ressaca” do título e o fato do clube ter uma estreia na Série A do Brasileiro marcada já para sábado, 15, contra o Internacional-RS, portanto, deixa em dúvida se Juan Pablo Vojvoda colocará uma equipe mais alternativa e menos desgastada.

Pode ser uma boa oportunidade para as estreias do zagueiro Bernardo Schapoo e do meia Zanocelo, que foram contratados recentemente. Até mesmo o goleiro Koslinski, que chegou há mais tempo, tem chance de ser testado. As baixas são apenas Pedro Rocha e João Ricardo, que estão no departamento médico há um mês.

O Fortaleza fez apenas um treinamento para o jogo desta noite, mas é o favorito por conta da diferença técnica entre as duas equipes. O Águia, entretanto, vem confiante por já ter eliminado uma equipe da Série A do Brasileiro. Na fase anterior, após um empate sem gols em casa, no estádio Zinho de Oliveira, a equipe do técnico Mathaus Sodré avançou nas penalidades, vencendo por 7 a 6.

Nesta etapa da Copa do Brasil, no entanto, os dois jogos estão confirmados e a partida de volta será no Mangueirão, porque o regulamento exige estádios com capacidade para mais de 10 mil pessoas. O Águia sabe, portanto, que não terá o “fator casa” em 100%, como contra o Goiás, por isso deve buscar um resultado que o deixe vivo e com possibilidades de classificação para a volta, e dificultar a vida do Leão no Castelão.

O time de Marabá não possui nenhum desfalque e pode promover a estreia do lateral-esquerdo Evandro e do meia Douglas Lima. os paraenses sustentam uma invencibilidade de oito partidas.



Fortaleza x Águia-PA

Fortaleza

4-3-3: Koslinski; Dudu, Benevenuto, Ceballos (Schappo) e Lucas Esteves (Crispim); Hércules, Zé Welison e Zanocelo; Pikachu, Guilherme e Romero. Téc: Vojvoda

Águia de Marabá-PA

4-4-2: Axel; Bruno Limão, David Cruz, Betão e Evandro; Castro, Danilo Cerqueira, Balão Marabá e Douglas Lima; Luan Santos (Parede) e Vander. Téc: Mathaus Sodré

Local: Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 11/4/2023

Horário: 21h30min

Árbitro: João Vitor Gobi/SP

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli/SP e Daniel Luis Marques/SP

VAR: THiago Duarte Peixoto/SP

Transmissão: Amazon Prime, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, CBN Cariri, Facebook e YouTube do O POVO

