Após quedas na Copa do Brasil e no Cearense, Ferroviário foca na Copa do Nordeste e Série D

Comandado por Paulinho Kobayashi, o Ferroviário vem fazendo uma boa temporada até então. Apesar de ter sido eliminado na Copa do Brasil e Campeonato Cearense nesta semana, a equipe coral segue focada em atingir seus objetivos em 2023.

Para isso, é necessário já ter atenção no seu próximo compromisso: nesta quarta-feira, 22, enfrenta o Náutico em jogo da última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Mesmo já classificado para as quartas de final, uma vitória seria importante para aumentar a confiança do Tubarão.

Além disso, o resultado positivo pode levar o time aos 16 pontos e, dependendo do resultado do jogo entre Santa Cruz e Fortaleza (segundo colocado), assumiria o segundo lugar do Grupo A, o que daria vantagem de jogar em casa nas quartas e semifinais.

Depois da partida diante dos pernambucanos, o time da Barra do Ceará irá focar suas atenções na fase mata-mata do certame regional. De acordo com a tabela básica, as quartas de final acontecerão nos dias 25 ou 26 de março, ou seja, já neste fim de semana. O adversário será definido após o fim da primeira fase da competição.

Após a Copa do Nordeste, a diretoria coral terá que fortalecer e tentar manter o elenco que vem fazendo história pelo time. Devido ao bom rendimento, alguns jogadores já despertam o interesse de outros clubes. Esse é o caso do ponta Erick Pulga.

Aos 22 anos, o jogador deve trocar o Ferroviário pelo Ceará em breve. O Esportes O POVO apurou que existem conversas adiantadas para que o atacante reforce o Vovô no restante da temporada 2023. A condição de saída de Pulga é o término da participação coral na Copa do Nordeste.

Além dos atletas, o técnico Paulinho Kobayashi também vem atraindo olhares de outras agremiações. O técnico, porém, afirmou que tem o desejo de permanecer na Barra do Ceará.

"As propostas aparecem, não podemos negar. Assim como a valorização de outros clubes, acredito que o Ferroviário deve valorizar. A gente pretende dar sequência no trabalho, isso é uma coisa natural, principalmente quando se tem o grupo na mão", disse Paulinho.

Ainda em 2023, o Tubarão disputará a Série D com foco total no acesso. O time retorna à quarta divisão após quatro anos e deseja ascender o quanto antes. Em sorteio, ficou decidido que o Ferroviário ficará no Grupo A2, ao lado de Atlético-CE, Caucaia, Cordino-MA, Fluminense-PI, Maranhão, Parnahyba-PI e Tocantinópolis-TO.

A competição está prevista para começar no dia 6 de maio e se estenderá até 23 de setembro.



