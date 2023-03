Paulinho Kobayashi fala sobre situação de Erick Pulga, que deve ir para o Ceará

O técnico do Ferroviário, Paulinho Kobayashi, concedeu entrevista coletiva após a eliminação do clube na Copa do Brasil nesta quinta-feira, 16. Na oportunidade, o treinador comentou sobre a situação do atacante Erick Pulga, que deve se transferir para o Ceará.

"Essa situação do Pulga, por mais que todo mundo esteja falando que ele já está negociado, ele está trabalhando. Nós temos que trabalhar até o momento que temos as competições", comentou.

Vivendo excelente fase, o comandante coral também falou sobre sua permanência no time e afirmou que está focado no trabalho desenvolvido na Barra do Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Sou muito focado naquilo que eu faço e agora meu foco é a semifinal e a Copa do Nordeste. Então, não estou pensando neste momento, até mesmo na minha situação. Penso que estou trabalhando no Ferroviário, tenho que disputar essas competições e conquistar para que eu possa fazer história."



Sobre o assunto César Magalhães apita Fortaleza x Ferroviário pela semifinal do Campeonato Cearense

Venda de Pulga ao Ceará prevê 10% de direitos econômicos para o Ferroviário

Ferroviário se manifesta sobre propostas por Pulga e garante foco em decisões

Durante a coletiva, Paulinho ainda revelou que propostas de outros clubes já apareceram, mas ponderou que pretende continuar no comando do Tubarão. Neste ano, além das competições que disputa atualmente, o Ferroviário ainda jogará a Série D.

"As propostas aparecem, não podemos negar. Assim como a valorização de outros clubes, acredito que o Ferroviário deve valorizar. A gente pretende dar sequência no trabalho, isso é uma coisa natural, principalmente quando se tem o grupo na mão", disse.

Tags