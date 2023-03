Venda de Pulga ao Ceará prevê 10% de direitos econômicos para o Ferroviário

Atlético Cearense divulgou por meio de nota que Tubarão da Barra terá 30% de vitrine e 10% dos direitos econômicos do atleta caso a negociação do jogador ocorra até o dia 30 de outubro de 2023

O Atlético Cearense divulgou uma nota nesta terça-feira, 14, onde esclareceu toda a situação contratual de Erick Pulga. Conforme apurado pelo Esportes O POVO, o atleta irá reforçar o Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro.

Dona de 100% dos direitos econômicos do atleta, a Águia da Precabura explicou em nota que o Ferroviário terá 30% de vitrine e 10% dos direitos econômicos do atleta caso a negociação do jogador ocorra até o dia 30 de outubro de 2023, data final do empréstimo ao Tubarão. O time não terá direito a essas porcentagens caso o jogador seja liberado apenas após o final de outubro.

A nota, assinada pela diretoria do Atlético Cearense, destaca ainda que o Tubarão da Barra decide pela venda ou não do jogador, mas acentua que o clube não possui nenhum direito de opção de aquisição de direitos do atletas. O documento ainda afirma que irá continuar cumprindo o contrato de empréstimo do atleta, que foi cedido de forma gratuita ao atual clube.

+ Ceará pagará R$ 600 mil para comprar Erick Pulga, diz jornalista



