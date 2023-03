Douglas Dias destaca ótima fase pelo Ferroviário e diz: "Vamos buscar ser campeões"

Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o goleiro ressaltou o ótimo momento individual que vive no Tubarão, relembrou as passagens por Ceará e Fortaleza e falou sobre o protagonismo ao lado de Pulga e Ciel

Aos 35 anos, Douglas Dias vive um momento especial na carreira. Nome conhecido do futebol cearense, pelo qual já defendeu as cores do Ceará, Fortaleza, Floresta, Maracanã e Guarany de Sobral, o goleiro tem sido um dos maiores destaques neste início avassalador do Ferroviário na temporada, figurando como um dos melhores da posição no campeonato estadual e na Copa do Nordeste.

Protagonista do Tubarão, o arqueiro conversou de forma exclusiva com o Esportes O POVO. No longo papo, que aconteceu na sede coral, localizado na Barra do Ceará, o experiente camisa 1 abriu o jogo, falou sobre o carinho que nutre pelo Fortaleza, onde foi formado, a curta passagem pelo Ceará, a busca pelo título regional com o Ferroviário e a ótima fase que vive como atleta.

OP: Você tem 35 anos, já tem uma longa carreira. Esse momento no Ferroviário, dá para ser considerado o seu melhor momento no futebol?

Douglas Dias: Eu tive, como todo atleta, altos e baixos na carreira. Vivi momentos bons em outros clubes, mas acho que talvez está encaminhando para ser um dos melhores (momentos). Eu acho que aqui, não vou dizer que foi o melhor momento, mas está se encaminhando para ser um dos melhores momentos da minha carreira.

OP: Você teve uma breve passagem pelo Ceará. O que aconteceu lá para não ter uma sequência maior de jogos?

Douglas Dias: No Ceará, quando eu cheguei já tinha o Éverson, que vinha fazendo uma excelente campanha. Então eu já sabia que seria o substituto dele e acho que foi por isso que tive poucos jogos, acho que somente dois de forma oficial. Acabei não ficando no término do contrato. Então eu sabia que lá estava o Éverson, que fazia um ótimo trabalho no Ceará e era titular absoluto.

OP: Surpreende esse começo de temporada do Ferroviário? Os resultados expressivos na Copa do Nordeste, Cearense e Copa do Brasil.

Douglas Dias: Quando você chega em um clube, tenta fazer o melhor para poder estar sempre acontecendo coisas boas. Tem ano que não vai dar certo, tem ano que vai. Tem clube que vai dar certo, outro não. Então assim, esse ano tem uma coisa que Deus colocou no meu coração que aqui no Ferroviário seria um excelente ano. A promessa de Deus na nossa vida não falha. Começamos o ano bem, e Deus colocou o meu coração que vai ter coisa melhor ainda para o Ferroviário esse ano.

OP: Quando fala o nome do Ferroviário, três nomes surgem na cabeça do torcedor: você, Erick Pulga e Ciel. Como é dividir esse protagonismo com os dois jogadores e como está a relação com o torcedor?

Douglas Dias: Não é fácil se destacar tendo o Ciel e o Pulguinha no grupo (risos). Mas graças a Deus está honrando o trabalho no dia a dia. Então isso é importante para mim, para minha vida (o reconhecimento do torcedor). Estou feliz em poder dividir com eles o protagonismo no clube, mas não só nós três, tenho que destacar também o restante da equipe, cada um está dando o máximo.

OP: Ao lado do Ferroviário, apenas o ABC está invicto na Copa do Nordeste. Já dá para colocar o Tubarão como candidato ao título?

Douglas Dias: Já estamos classificados invictos com uma rodada de antecedência. É um feito histórico para o clube. Só que cada um tem o pensamento de sempre buscar mais, e buscar o título nós não tiramos isso da cabeça. Vamos brigar até o final pelo título. Mas a gente sabe que mata-mata não dá para dizer que vamos ser campeões, porém vamos buscar ser campeões.

OP: Você foi revelado pelo Fortaleza e agora vai reencontrá-lo na semifinal do Cearense. Tem um sentimento especial ou é um jogo como qualquer outro?

Douglas Dias: É um clube onde joguei 10 anos da minha vida, fui formado pelo Fortaleza. Eu tenho um carinho diferente por ter passado 10 anos, foi onde surgi para o futebol. Mas dentro das quatro linhas meu time é o Ferroviário, torço Ferroviário. Dentro de campo a gente luta pelas cores que estamos defendendo.

Com participação de Guilherme Andrade e Lucas Mota.