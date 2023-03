Pulga no Ceará: atacante deve trocar Ferroviário pelo Vovô até início da Série B

Destaque do Ferroviário, o atacante Erick Pulga deve trocar a Barra do Ceará por Porangabuçu em breve. O Esportes O POVO apurou que existem conversas adiantadas para que o ponta-esquerda de 22 anos reforce o Vovô no restante da temporada 2023.

A condição de saída de Pulga do Ferroviário para se transferir ao Ceará é o término da participação coral nas três competições que o time disputa atualmente: Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. A primeira janela de transferências do futebol brasileiro, no entanto, fecha em 4 de abril. O Tubarão tem direito a 30% do valor da negociação, enquanto o restante é do Atlético-CE, clube com o qual o jogador tem contrato.

Um dos principais fatores para a ida de Erick Pulga ao Ceará é o desejo do próprio atleta em jogar no Alvinegro, conforme apurou o Esportes O POVO. A diretoria do Vovô também tem pleno interesse em contar com ele, que é um dos artilheiros do Brasil na temporada, com nove gols marcados e três assistências feitas em 17 jogos.

Dono do Atlético-CE e da empresa que cuida da carreira de Pulga, o atacante Ari já esteve na sede do Ceará, há algumas semanas e conversou com a direção alvinegra.

De maneira oficial, o Ferroviário afirma que não foi procurado, mas admite negociar o jogador antes do início da Série D do Brasileiro se aparecer uma boa proposta.



