CBF divulga tabela básica da Série D 2023; conheça grupos dos clubes cearenses

Atlético-CE, Caucaia e Ferroviário ficam no Grupo A2, enquanto Iguatu e Pacajus estão na chave A3. Quarta Divisão começará em maio, e clubes receberão R$ 300 mil de cota na primeira fase

Na última sexta-feira, 3, de forma virtual, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou a reunião do Conselho Técnico da Série D do Campeonato Brasileiro, com os 64 clubes participantes, e divulgou a tabela básica. O Ceará terá cinco representantes na competição, que estão divididos em dois grupos: Atlético-CE, Caucaia, Ferroviário, Iguatu e Pacajus.

No encontro, o presidente da entidade nacional, Ednaldo Rodrigues, anunciou que serão investidos cerca de R$ 80 milhões para transporte, hospedagem, alimentação, custos de arbitragem e dopagem, entre outros gastos para a realização das partidas.

Além disso, serão distribuídos R$ 25 milhões em premiações na Quarta Divisão. Na primeira fase, cada equipe ganhará R$ 300 mil. Nas etapas seguintes, os classificados receberão R$ 100 mil. Portanto, no total, campeão e vice da Série D irão faturar R$ 800 mil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Com trio cearense, CBF define tabela da 2ª fase da Copa do Brasil; veja datas

CBF divulga tabela básica da Série C; veja quais os primeiros jogos do Floresta

"Fazemos um trabalho de muita austeridade administrativa e financeira com a intenção de reverter parte das nossas receitas no fomento ao futebol. Estamos cumprindo esse compromisso. Distribuir renda para os clubes que participam das nossas competições é um dos nossos objetivos nesta gestão", explicou o presidente da CBF.

Atlético-CE, Caucaia e Ferroviário ficaram juntos na chave A2, enquanto Iguatu e Pacajus estão no A3. Cada grupo tem oito times, com partidas de ida e volta, e os quatro primeiros colocados avançam para a segunda fase, em que terão 32 times na disputa.

A competição está prevista para começar no dia 6 de maio e se estenderá até 23 de setembro.

Grupos dos times cearenses:

Grupo A2: Atlético-CE , Caucaia , Cordino-MA, Ferroviário , Fluminense-PI, Maranhão, Parnahyba-PI e Tocantinópolis-TO

, , Cordino-MA, , Fluminense-PI, Maranhão, Parnahyba-PI e Tocantinópolis-TO Grupo A3: Campinense-PB, Globo-RN, Iguatu, Nacional-PB, Pacajus, Potiguar, Santa Cruz e Sousa-PB

Jogos dos cearenses na 1ª rodada:

Ferroviário x Fluminense-PI

Caucaia x Cordino-MA

Maranhão x Atlético-CE

Santa Cruz x Iguatu

Pacajus x Campinense-PB

Valores de premiação da Série D 2023:

1ª fase: R$ 300 mil

R$ 300 mil 2ª fase: R$ 100 mil

R$ 100 mil 3ª fase: R$ 100 mil

R$ 100 mil 4ª fase: R$ 100 mil

R$ 100 mil 5ª fase: R$ 100 mil

R$ 100 mil Vice-campeão: R$ 100 mil

R$ 100 mil Campeão: R$ 100 mil

Tags