Ferroviário já faturou mais de R$ 4 milhões na Copa do Brasil e Nordestão em 2023

Tubarão da Barra venceu, de virada, o Santa Cruz por 2 a 1 e pela primeira vez na história do clube chega à fase eliminatória da Copa do Nordeste

O Ferroviário vive grande fase na temporada. Na noite desta quarta-feira, 8, o Tubarão da Barra garantiu vaga para a próxima fase da Copa do Nordeste ao vencer o Santa Cruz. Com a classificação também na Copa do Brasil, a equipe coral já faturou R$ 4,05 milhões em premiação neste ano.

Pela primeira vez classificado à fase eliminatória do Nordestão, o time da Barra do Ceará recebeu R$ 500 mil. O Ferroviário já havia assegurado R$ 1,9 milhão por participação, o que totaliza um montante de R$ 2,4 milhões em bonificação no torneio regional.

Já na Copa do Brasil, o time coral já garantiu ao seus cofres R$ 1,65 milhão. Na primeira fase da competição, o Tubarão da Barra acumulou R$ 750 mil. Ao se classificar para a segunda fase do certame nacional, após vencer o Resende, o clube ganhou mais R$ 900 mil em premiação.

Classificação histórica na Copa do Nordeste

O Ferroviário venceu, de virada, o Santa Cruz por 2 a 1, pela sétima rodada do Nordestão. Com gols de Ciel e Erick Pulga, o Tubarão da Barra ainda conseguiu manter sua invencibilidade no certame regional. Essa é a primeira vez na história que o clube coral chega à fase mata-mata da competição.

