Ferroviário faz história, vence Santa Cruz e se classifica no Nordestão

O Ferroviário está classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste. A equipe coral venceu, de virada, o Santa Cruz por 2 a 1 nos minutos finais na noite desta quarta-feira, 8. Com gols de Ciel e Erick Pulga, o Tubarão da Barra ainda conseguiu manter sua invencibilidade no certame regional.

Com a classificação para a fase eliminatória, o time fatura R$ 500 mil. Essa é a primeira vez na história que o clube coral chega a esse estágio da competição.

O jogo

Mesmo jogando diante do seu torcedor no PV, o Tubarão da Barra não tomou as ações da partida nos minutos iniciais. Com isso, o time pernambucano aproveitou o cenário e levou perigo ao gol coral. Logo aos dois minutos, o meia Felipe Gedoz cobrou falta e chutou firme para boa defesa do goleiro Douglas Dias, um dos destaques do Ferroviário na temporada.

Sem resposta do clube cearense, o Santa permaneceu pressionando. A agressividade do time de Recife deu resultado aos 13 minutos. Responsável pela criação de jogadas, Gedoz fez passe para Maranhão, que finalizou e o goleiro defendeu. No rebote, no entanto, o experiente atacante Pipico aproveitou e balançou as redes.

Após o gol sofrido, o time de Paulinho Kobayashi começou a se lançar mais para o ataque. A primeira chance do Tubarão da partida veio dos pés do jovem Erick Pulga, que finalizou por cima da meta tricolor.

Porém, mesmo com o escrete coral no setor ofensivo, quem chegou mais perto de estufar as redes novamente foi o Santa Cruz. Aos 30 minutos, Maranhão recebeu a bola de cara para o goleiro Douglas Dias, que fez boa intervenção e impediu o time pernambucano de ampliar o placar no PV.

Nos acréscimos da primeira etapa, o atacante Erick Pulga fez boa jogada em velocidade e finalizou, mas o arqueiro Michael defendeu.

Já no segundo tempo, o cenário dos minutos finais da etapa inicial se repetiu. No ataque, os jogadores corais pediram pênalti em cima de Erick Pulga aos seis minutos. No entanto, a arbitragem mandou seguir o jogo. Três minutos depois, Lincoln finalizou forte, mas o lateral Marcus Vinicius impediu o gol.

Instruído por Kobayashi, o Tubarão seguiu em busca do gol de empate. Aos 34 minutos, a pressão, enfim, resultou em bola na rede. Após lançamento, o atacante Ciel cabeceia e estufa as redes para igualar o placar.

Logo após o tento, o meia Anderson Ceará, do Santa Cruz, arriscou bom chute da entrada da área. Vivendo grande fase, o goleiro Douglas Dias pulou e salvou o time coral.

A resposta coral veio em definitivo com um gol decisivo. Aos 46 minutos, já nos acréscimos, time coral aproveitou uma bobeada do meio-campo tricolor e Erick Pulga marcou o tento que deu a virada ao Tubarão.



Ficha Técnica

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Negueba (Andrezinho), Fabão (Thiaguinho), Roni Lobo e Matheus Silva; Lincoln, Felipe Guedes (Juninho Quixadá) e Vinicius Paulista (Edgar Silva); Deizinho, Erick Pulga e Ciel. Téc: Paulinho Kobayashi.

Santa Cruz

4-3-3: Michael; Jefferson Feijão, Gabriel Yanno, Yan Oliveira e Marcus Vinicius; Daniel Pereira (João Erick), Arthur e Felipe Gedoz (Anderson Ceará); Maranhão (Dayvid), Lucas Silva (Ítalo) e Pipico (Gabriel Cardoso). Téc: Ranielle Ribeiro

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 08/03/2023

Horário: 19h

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho/PB

Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa e Ruan Neres Souza de Queiros

Cartões amarelos: Matheus Silva (FAC), Arthur (SAN), Michael (SAN), Marcus Vinicius (SAN), Erick Pulga (FAC)

Gols: 13min/1T - Pipico (Santa Cruz); 34min/2T - Ciel (Ferroviário); 46min/2T - Erick Pulga (Ferroviário)