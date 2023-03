Iguatu diz não aceitar horário da semifinal do Cearense e promete ir à Justiça

Nesta terça-feira, 7, a FCF confirmou a partida entre o Azulão e o Vovô para o próximo domingo, 12, às 9 horas, mas o clube do interior afirmou que não aceita jogar neste horário

A polêmica envolvendo data e horário da partida entre Iguatu e Ceará, válida pela semifinal do Campeonato Cearense, parecia ter chegado ao fim nesta terça-feira, 7, quando a Federação Cearense de Futebol (FCF) confirmou o duelo para o próximo domingo, 12, às 9 horas. Entretanto, em contato exclusivo com o Esportes O POVO, o Azulão, por meio do diretor Gabriel Uchoa, revelou que não aceita jogar nestas condições.

"A gente não aceita jogar nesse horário de forma alguma. Primeiro porque não respeita as 66 horas conforme determinação dos regulamentos da CBF, que são seguidos pela FCF. Nós vamos chegar de Santos no Iguatu às 3 horas da manhã de sábado. É humanamente impossível um time chegar no sábado às 3 horas da manhã e jogar domingo às 9 horas. Não dá para descansar. É totalmente inviável", afirmou.

Gabriel também revelou que o clube já está tomando as “medidas judiciais cabíveis”. Nesta quarta-feira, 8, é provável que uma ação na Justiça seja protocolada.

"A gente não aceita. As medidas judiciais cabíveis estão sendo adotadas. A partir de amanhã (quarta-feira), possivelmente, já tem ação trabalhista protocolada para a justiça definir. A gente vai cumprir somente o que o judiciário definir.”

De acordo com o dirigente, a TV Cidade, detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Cearense, disponibilizou dois horários no domingo para a realização da partida: 9 horas e 20h45min. O Iguatu optou pelo segundo horário, enquanto o Ceará escolheu a primeira opção.

“A verdade é que a televisão só aceitava dois horários: 9 horas e 20h45min. Foi consultado o Ceará, sendo que o mando de campo é do Iguatu. O Ceará optou por 9 horas da manhã e nós optamos por 20h45min. A decisão final que tem que prevalecer é a do mandante”, finalizou Gabriel.

Entenda a situação

O jogo de ida entre Iguatu e Ceará, pela semifinal do Campeonato Cearense, deve mudar de data. Marcado para sábado, 11, às 16 horas, o duelo seria realizado a menos de 48 horas do jogo do Azulão contra o Santos, quinta-feira, 9, às 21h30min, pela Copa do Brasil.

Em um primeiro momento, a Federação Cearense de Futebol (FCF) conversou com a diretoria do Iguatu para auxiliar na questão logística, de modo a evitar ao máximo o desgaste, mas em reunião na manhã desta segunda-feira, 6, houve a conclusão de que a situação é inviável e está definido que o Iguatu não jogará quinta e sábado.

