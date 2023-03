FCF busca solução para que Iguatu não jogue quinta e sábado na semana

Federação tenta antecipar partida do Azulão pela Copa do Brasil, mas encontra resistência e admite mudar data da semifinal contra o Ceará

O jogo de ida entre Iguatu e Ceará, pela semifinal do Campeonato Cearense, deve mudar de data. Marcado para sábado, 11, às 16 horas, o duelo seria realizado a menos de 48 horas do jogo do Azulão contra o Santos, quinta-feira, 9, às 21h30min, pela Copa do Brasil.

Em um primeiro momento, a Federação Cearense de Futebol (FCF) conversou com a diretoria do Iguatu para auxiliar na questão logística, de modo a evitar ao máximo o desgaste, mas em reunião na manhã desta segunda-feira, 6, houve a conclusão de que a situação é inviável e está definido que o Iguatu não jogará quinta e sábado.

A primeira intenção da FCF é tentar antecipar a partida entre Santos e Iguatu, pela Copa do Brasil, mas há uma resistência da emissora que detém os direitos de transmissão da competição. Ainda assim, a Federação Cearense busca contatos com CBF e Federação Paulista para tentar a modificação.

Se o jogo pela Copa do Brasil não mudar, a FCF vai alterar a data da partida válida pelo Estadual. A Diretoria do Iguatu já trabalha com a possibilidade do jogo no Estádio Morenão ocorrer no domingo, 12, mas ainda não há uma definição por parte da Federação. Em caso de alteração, a ida da semifinal entre Azulão e Vovô pode ser adiada até por mais tempo.

A mentora do futebol cearense informou que antes da partida entre Santos e Iguatu ser marcada para o dia 9 de março, havia comunicado à CBF as datas das semifinais do Estadual e solicitou que não fossem marcados jogos tão próximos, mas não foi atendida.

A outra semifinal do Campeonato Cearense, entre Ferroviário e Fortaleza, segue indefinida.



