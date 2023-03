A Secretaria do Esporte do Ceará (Sesporte) comunicou que 265 cadeiras da arquibancada do Castelão foram quebradas no Clássico-Rei de domingo, 5, pela Copa do Nordeste. O prejuízo é de R$ 122.192,40 e será pago pelos dois clubes.

Houve cadeiras quebradas por torcedores de ambos os times. O Esportes O POVO apurou que o Fortaleza foi notificado por 129 assentos danificados nos setores onde estava a torcida tricolor e o Ceará por 136 nos locais destinados à torcida alvinegra.

Como cada cadeira custa R$ 462,85, o prejuízo do Tricolor foi de R$ 59.707,65, enquanto o Vovô terá que pagar R$ 62.947,60.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os clubes devem conversar com a Sesporte para acertar a forma de pagamento, mas a reposição deve ocorrer rapidamente, já que o Castelão tem estoque de cadeiras para tais situações.



Texto atualizado às 19h50min do dia 7/3/2023

Tags