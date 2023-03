Torcida transmite apoio e faz festa em embarque do Iguatu para São Paulo

Protagonista de uma campanha histórica na Copa do Brasil, o Azulão enfrentará o Santos na quinta-feira, 9, na Vila Belmiro, em duelo válido pela segunda fase do torneio nacional

O Iguatu teve uma despedida repleta de apoio antes de embarcar para São Paulo, estado em que fará o histórico confronto contra o Santos, pela segunda fase da Copa do Brasil. Antes da delegação entrar no ônibus para ir ao aeroporto, um aglomerado de torcedores do clube se reuniu para dar força aos jogadores e não pouparam na festa: bandeiras, fogos e cânticos.

O momento foi registrado pelo staff do Azulão, que compartilhou as imagens por meio das redes sociais. Estreante na competição, o time cearense fez história ao eliminar o América-RN na primeira fase, feito que garantiu uma premiação milionária de R$ 1,65 milhão — R$ 900 mil pela classificação e R$ 750 mil pela participação na Copa do Brasil.

Agora diante do Santos, o Iguatu tentará ampliar o feito histórico no torneio nacional. A partida acontece na quinta-feira, 9, às 21h30min, na Vila Belmiro, sem vantagem de resultado para nenhuma das equipes, ou seja, em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis.



Confira as imagens do momento: