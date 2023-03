FCF confirma semifinal entre Iguatu e Ceará para a manhã de domingo

Vovô e Azulão toparam jogar às 9 horas no estádio Morenão, em Iguatu. Jogos de volta também forma confirmados

A partida entre Iguatu e Ceará, pela ida da semifinal do Campeonato Cearense, será realizada às 9 horas de domingo, 12. A confirmação foi feita pela Federação Cearense de Futebol (FCF) na tarde desta terça-feira, 7.

Vovô e Azulão toparam jogar no horário, no estádio Morenão, em Iguatu. As duas partidas terão transmissão em TV aberta, pela TV Cidade. Os jogos de volta também estão definidos e vão acontecer nos dias 18 e 19 de março.

A volta entre Ceará e Iguatu acontecerá no Castelão, dia 18, sábado, às 16 horas. Já Fortaleza e Ferroviário será realizado novamente no domingo, 19, às 18h30, no Castelão.



