Súmula do Clássico-Rei registra arremesso de sandália e cadeiras

Algumas cenas lamentáveis marcaram o Clássico-Rei deste domingo, 5, pela Copa do Nordeste, que terminou com a vitória do Ceará por 2 a 0 sobre o rival Fortaleza, na Arena Castelão. O árbitro Diego Pombo Lopez, da Bahia, relatou na súmula do jogo o arremesso de uma sandália e de cadeiras.

A primeira ocorrência relatada pelo juiz baiano aconteceu durante a comemoração de um dos gols marcados pelo Ceará. Naquele momento, um torcedor do Fortaleza arremessou uma sandália de borracha na direção dos atletas alvinegros.

“Informo que durante a comemoração do gol da equipe Ceará S.C, foi arremessado pela torcida do Fortaleza E.C, uma sandália de borracha no campo de jogo e na direção dos atletas que comemoravam próximo a bandeira de canto, não sendo possível visualizar se acertou algum atleta.”

Diego Pombo Lopez também relatou o arremesso de três cadeiras na direção do campo do jogo. Segundo o árbitro, o fato ocorreu durante o intervalo de jogo e os objetos foram entregues à equipe de arbitragem pelo policiamento do local.

“Informo também que durante o intervalo de jogo o policiamento entregou à equipe de arbitragem três partes de cadeiras quebradas das arquibancadas, que foram arremessadas no campo de jogo.”

Fortaleza repudia brigas e suspende venda de ingressos nas sedes das torcidas envolvidas

O Fortaleza repudiou as confusões protagonizadas por torcedores do Tricolor na arquibancada do Castelão. O comunicado aconteceu por meio de uma nota oficial divulgada após o Clássico-Rei pela Copa do Nordeste, que foi disputado no último domingo, 5. Na ocasião, além da derrota em campo por 2 a 0, cenas lamentáveis tomaram conta do setor sul do estádio antes e durante o jogo, com brigas generalizadas, correria e diversas cadeiras arremessadas.

“A derrota mais dolorida aconteceu na arquibancada”, resumiu o comunicado do clube. Na nota, o Fortaleza enfatizou que ajudou a identificar alguns dos vândalos que praticaram os atos de violência e suspendeu, de forma imediata, a venda de ingressos para os próximos jogos nas sedes das duas torcidas que promoveram o conflito.

