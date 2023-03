Com trio cearense, CBF define tabela da 2ª fase da Copa do Brasil; veja datas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na manhã deste sábado, 4, a tabela detalhada da segunda fase da Copa do Brasil, que terá jogos nas duas próximas semanas. O Iguatu será o primeiro representante cearense a entrar em campo nesta etapa do torneio, enquanto Ceará e Ferroviário atuarão na semana seguinte.

Os três clubes do Estado serão visitantes nas partidas. Os confrontos, que também são em jogo único, tiveram mando de campo definido em sorteio e sem qualquer tipo de vantagem — ou seja, em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. O vencedor embolsará premiação de R$ 2,1 milhões.

9/3 - Santos x Iguatu - 21h30min - Vila Belmiro



15/3 - Ituano x Ceará - 19 horas - Novelli Júnior



16/3 - Grêmio x Ferroviário - 20 horas - Arena do Grêmio

Santos x Iguatu

O Azulão terá pela frente o Santos, na próxima quinta-feira, 9, às 21h30min, na Vila Belmiro.

Na primeira fase, o Iguatu bateu o América-RN por 1 a 0 para garantir classificação. Esta é a primeira vez que o time do Centro-Sul do Estado disputa a Copa do Brasil e já rendeu bom montante para os cofres: R$ 750 mil pela participação inicial e mais R$ 900 mil pela vaga na segunda etapa.

Vale lembrar que o escrete comandado por Washington Luiz entrará em campo no próximo sábado, 11, às 16 horas, diante do Ceará, no estádio Morenão, em Iguatu, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. Apenas dois dias depois, portanto, da partida em Santos, em um intervalo inferior a 48 horas.

As datas foram escolhidas pelas emissoras detentoras dos direitos de transmissão das respectivas competições: Santos x Iguatu será exibido pelo SporTV e Premiere, enquanto Iguatu x Ceará terá transmissão da TV Cidade. O Esportes O POVO apurou que o Azulão foi informado da situação e aceitou jogar nas datas estabelecidas.

Ituano x Ceará

O segundo representante do Estado a entrar em campo na segunda fase do torneio nacional será o Ceará. O Vovô visitará Ituano-SP no dia 15, uma quarta-feira, às 19 horas, no estádio Novelli Júnior, em Itu. O embate terá exibição no SporTV e no Premiere.

Na estreia, o Alvinegro bateu a Caldense-MG por 3 a 0, também fora de casa. O clube de Porangabuçu está no grupo 2 de cotas de premiação por estar na Série B do Campeonato Brasileiro e já faturou R$ 2,65 milhões até o momento: R$ 1,25 milhão de início e mais R$ 1,4 milhão pela classificação.

Grêmio x Ferroviário

O Ferroviário, por sua vez, enfrentará o Grêmio no dia 16, uma quinta-feira, às 20 horas, na Arena do clube gaúcho, em Porto Alegre. O duelo entre o time coral e a equipe de Luis Suárez e Vina será transmitido pelo Amazon Prime Video, plataforma de streaming.

O Tubarão avançou de fase no mata-mata nacional ao bater o Resende-RJ por 2 a 1, fora de casa. A exemplo do Iguatu, o escrete da Barra do Ceará também já faturou R$ 1,65 milhão: R$ 750 mil pela participação inicial e mais R$ 900 mil pela vaga na segunda etapa do torneio.

Fortaleza na terceira fase

Outro representante cearense na Copa do Brasil de 2023, o Fortaleza entrará na disputa a partir da terceira fase por estar na Libertadores. Haverá novo sorteio para decidir confrontos e mandos de campo. O Leão receberá R$ 2,1 milhões de cota.

