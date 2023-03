FCF define datas de Ceará x Iguatu e avalia opções para Fortaleza x Ferroviário

Previstas para os dois próximos finais de semana, as semifinais do Campeonato Cearense terão a tabela detalhada divulgada pela Federação Cearense de Futebol (FCF) em breve. O duelo Ceará x Iguatu já tem datas definidas, enquanto o Clássico das Cores entre Fortaleza x Ferroviário tem opções analisadas para escolha de dia e horário.

Dono da melhor campanha da primeira fase do Estadual, o Alvinegro terá pela frente o Azulão, que despachou o Atlético-CE nas quartas de final. O primeiro embate será em Iguatu, no próximo dia 11, enquanto a partida de volta será no dia 18, com mando do Vovô.

O Leão do Pici, por sua vez, foi o segundo colocado da etapa inicial do certame, enquanto o Tubarão da Barra bateu o Maracanã na segunda fase. Os corais serão os mandantes no duelo de ida, enquanto os tricolores jogarão em casa no jogo de volta. As datas do clássico devem ser divulgadas até o próximo domingo, 5.

Isso porque o Fortaleza avançou à fase 3 da Copa Libertadores e jogará nos dias 9 e 16 contra o Cerro Porteño, do Paraguai — primeiro no Castelão, depois em Assunção. Para respeitar o intervalo regulamentar entre uma partida e outra, além de uma decisão da emissora detentora dos direitos de transmissão, a FCF avalia opções e mantém conversas com as partes envolvidas para tomar uma decisão sobre o confronto.

Semifinal do Campeonato Cearense:

11/3 - Iguatu x Ceará

18/3 - Ceará x Iguatu

A definir - Ferroviário x Fortaleza

A definir - Fortaleza x Ferroviário

