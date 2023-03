Ceará fatura R$ 1,4 milhão com avanço para a segunda fase da Copa do Brasil

Ao eliminar a Caldense-MG da Copa do Brasil, com uma vitória por 3 a 0, na noite desta quarta-feira, 1º, o Ceará embolsou R$ 1,4 milhão de cota de avanço. Como já havia recebido R$ 1,25 milhão de participação, o Vovô já arrecadou R$ 2,65 milhões no torneio.

O duelo em Poços de Caldas valia mais para o Vovô que para o Periquitão. Por ser uma equipe sem divisão no Campeonato Brasileiro, a Caldense receberia R$ 900 mil se tivesse avançado. A cota de participação do clube mineiro também foi menor, no valor de R$ 750 mil.

Na segunda fase da Copa do Brasil, o Ceará vai enfrentar o Ituano-SP, em partida única, fora de casa. A partida valerá R$ 2,1 milhões para quem avançar. A partir da terceira fase, as cotas são pagas no mesmo valor para todas as equipes participantes.

