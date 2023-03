Iguatu faz história, vence o América-RN e se classifica para a 2ª fase da Copa do Brasil

O Iguatu fez história na noite desta quinta-feira, 2, ao se classificar na Copa do Brasil. O Azulão recebeu o América de Natal no Estádio Morenão, localizado no interior do estado do Ceará, e venceu pelo placar de 1 a 0, com gol de Talisson. O resultado garantiu a equipe na segunda fase da competição.

Jogando em desvantagem, já que o América-RN precisava de apenas um empate para seguir na competição, o Iguatu foi valente e conseguiu um feito histórico ao vencer o time potiguar. Vale destacar que esta é a primeira participação do Azulão na Copa do Brasil. Na próxima fase, os cearenses irão encarar o Santos.

Com a classificação, o Azulão foi premiado com uma grande quantia financeira. A ida para a segunda fase da competição nacional rendeu mais R$ 900 mil aos cofres do clube, que já havia faturado R$ 750 mil pela participação na Copa do Brasil.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ciel e Erick Pulga são responsáveis por mais de 66% dos gols do Ferroviário

Empatado com Gabigol, Ciel está entre artilheiros do Brasil em 2023

Ferroviário elimina Resende e se classifica para 2ª fase da Copa do Brasil

Sobre o jogo

Sem tantas emoções no começo da partida, a primeira descida do Iguatu ao ataque aconteceu apenas aos 17 minutos. Talisson Calcinha fez boa jogada pelo lado direito do campo e finalizou, mas a bola foi por cima do gol.

O goleiro Marcelo, do Iguatu, só foi exigido uma vez na etapa inicial. Por volta dos 38 minutos, o volante Luiz Paulo cobrou falta na direção do gol e o arqueiro da equipe cearense segurou firme, sem dar rebote.

O Iguatu teve oportunidade de ouro para abrir o placar logo aos dez minutos da segunda etapa. Após cruzamento de Wender, a bola sobrou para Dedeco, que finalizou de primeira na pequena área. A bola, no entanto, acabou subindo demais.

Precisando da vitória para classificar, o Azulão aumentou a intensidade na reta final do jogo e buscou pressionar o Mecão. A postura rendeu bons frutos ao time cearense, que conseguiu chegar ao gol da classificação aos 32 minutos, com Talisson.

Tags