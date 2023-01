Cearense 2023 tem disputa por transmissão em streaming; conheça as empresas

A oito dias do pontapé inicial do Campeonato Cearense 2023, a Federação Cearense de Futebol (FCF) mantém negociações com duas empresas para definir a transmissão da competição em streaming. O Esportes O POVO apurou que a DAZN e a Dale App concorrem pela aquisição dos direitos de transmissão do Estadual na plataforma.

A intenção da entidade máxima do futebol local é chegar a um acordo e fechar contrato na próxima semana, para que os confrontos da primeira rodada já sejam exibidos pela empresa escolhida — inclusive a partida de estreia do Ceará, na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte.

A DAZN, que tem operação no Brasil há alguns anos, já adquiriu os direitos dos Campeonatos Pernambucano e Goiano. O grupo comprou a concorrente portuguesa Eleven Sports em setembro do ano passado e aumentou força no mercado de streaming. A intenção agora é fechar acordo também com o Cearense.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Dale App, por sua vez, é uma plataforma brasileira focada em inovação, em que criadores de conteúdo são responsáveis pelas transmissões dos jogos. A empresa já exibiu algumas partidas do futebol paulista recentemente.

Sobre o assunto Clássico-Rei pelo Estadual terá nova divisão de torcidas no PV; saiba detalhes

FCF detalha tabela do Cearense e Clássico-Rei tem data, horário e local definidos

PV será palco da estreia do Campeonato Cearense entre Fortaleza e Iguatu

Os representantes das duas empresas mantêm conversas com a FCF por um consenso acerca de valores e condições para chegar a um desfecho positivo. Até o momento, a entidade prevê exibir parte dos jogos da primeira rodada do Estadual na FCF TV, pelo YouTube.

Nas temporadas anteriores, o Nordeste FC, plataforma de streaming da LiveMode, exibia jogos de Ceará e Fortaleza da segunda fase em diante — as outras partidas tinham transmissão da própria Federação.

A nova edição do certame local começará no próximo dia 14 de janeiro, com Fortaleza x Iguatu, às 16 horas, e Maracanã x Caucaia, às 18h30min. O duelo de abertura, no estádio Presidente Vargas, será transmitido pela TV Cidade. Os outros três confrontos serão no dia 15: Ferroviário x Barbalha, Atlético-CE x Pacajus e Guarani de Juazeiro x Ceará.

Novo acordo em TV aberta

Há pouco menos de um mês, a FCF concretizou vínculo por três temporadas com a TV Cidade para a exibição do Estadual em TV aberta.

A entidade havia recebido ofertas de outras duas emissoras (Jangadeiro e Verdes Mares), mas ficou satisfeita com as cifras da afiliada da Record: cerca de R$ 2 milhões por ano, superando R$ 6 milhões no pacote completo até 2025.

A Federação também gostou da promessa de divulgação e investimento do grupo de comunicação para o Manjadinho, inclusive em equipamentos e equipe de transmissão.

Tags