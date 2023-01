Clássico-Rei pelo Estadual terá nova divisão de torcidas no PV; saiba detalhes

Na última quinta-feira, 5, a Federação Cearense de Futebol (FCF) detalhou a tabela da primeira fase do Campeonato Cearense de 2023, marcando o Clássico-Rei entre Ceará x Fortaleza para o estádio Presidente Vargas, no dia 7 de fevereiro, às 21h35min. Com o principal duelo do Estado em outro palco, a divisão das torcidas será diferente.

O Esportes O POVO apurou que o setor de arquibancada do estádio municipal terá 50% de alvinegros e 50% de tricolores — com uma divisória de segurança formada por policiais. Já as cadeiras sociais pertencerão à torcida do Vovô, que é o mandante do duelo. A solicitação de divisão meio a meio no maior setor do PV partiu da Polícia Militar.

A capacidade de público do estádio é de 20.166 pessoas. Diante disso, os sócios do Ceará deverão ter acesso mediante check-in, com uma limitação devido ao tamanho do estádio. Os associados do Fortaleza, por sua vez, não poderão usufruir do benefício e terão de comprar ingresso, já que o Leão será o visitante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Este cenário era corriqueiro em clássicos na praça esportiva, com as arquibancadas separadas de forma igualitária e as sociais exclusivas para o clube mandante. O PV recebeu Clássicos-Rei pela última vez entre 2012 e 2013, quando a Arena Castelão estava em obras para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo.

Desta vez, o Gigante da Boa Vista passa por reforma no gramado visando a temporada 2023. Os trabalhos no campo tiveram início em 14 de novembro e devem durar até o final de fevereiro ou início de março, com valor de R$ 1,95 milhão. A expectativa é que o Castelão esteja liberado para a partida entre Fortaleza x Deportivo Maldonado-URU, pela segunda fase prévia da Libertadores.

*Atualizada às 16h15min

Sobre o assunto Valorizado, Campeonato Cearense 2023 recebe proposta de empresa de streaming

FCF divulga tabela detalhada da primeira rodada do Campeonato Cearense 2023; veja

PV será palco da estreia do Campeonato Cearense entre Fortaleza e Iguatu

Tags