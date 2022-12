Campeonato Cearense muda de emissora em 2023 e terá mais jogos exibidos na TV

O Campeonato Cearense de 2023 será exibido pela TV Cidade (canal 8.1). Diretores da Federação Cearense de Futebol (FCF) e da emissora assinaram contrato na tarde desta quinta-feira, 8, que vale por três temporadas.

+FCF divulga tabela básica e regulamento específico do Campeonato Cearense de 2023



A escolha pela troca de emissora se deu junto aos clubes participantes. Um dos trunfos da nova detentora dos direitos do Estadual — houve concorrência de três TVs pelo produto — foi a promessa de divulgação maciça da competições, com direito a transmissão de três jogos por semana, sendo um na quarta-feira à noite, um na tarde de sábado e outro na tarde de domingo. Haverá retransmissão pelo canal da emissora no YouTube.

Outra novidade é que todos os jogos de Ceará e Fortaleza no Cearense 2023 devem ser transmitidos na TV aberta. O Esportes O POVO apurou que a parceria foi fechada com a promessa do uso de equipamentos e estrutura nunca antes utilizados na transmissões do Estadual. A FCF TV deve mostrar os demais jogos na internet (pelo YouTube).

O Campeonato Cearense de 2023 está marcado para iniciar no dia 15 de janeiro. O formato será diferente das últimas duas edições, com todos os clubes participando desde o início do certame.



