FCF detalha tabela do Cearense e Clássico-Rei tem data, horário e local definidos

Na tarde desta quinta-feira, 5, a Diretoria de Competições da Federação Cearense de Futebol (FCF), divulgou a tabela detalhada da primeira fase do Campeonato Cearense. Portanto, a data, horário e local do primeiro confronto entre Ceará e Fortaleza na temporada de 2023 também foram definidos.

O primeiro Clássico-Rei deste ano será realizado na quinta e última rodada da primeira fase do Campeonato Estadual. O confronto entre os dois rivais da capital cearense está previsto para o dia 7 de fevereiro (terça-feira), às 21h45, com mando de campo da equipe alvinegra.

Com a Arena Castelão ainda impossibilitada de receber jogos devido a reforma feita no gramado, o palco do duelo entre Ceará e Fortaleza será o Estádio Presidente Vargas, também localizado na capital cearense. O confronto será transmitido via TV aberta.

Veja a tabela detalhada da primeira fase do Campeonato Cearense

2ª Rodada

Fortaleza x Caucaia - 18/01 (Quarta-feira) - 20h - PV

Iguatu x Guarani (J) - 21/01 (Sábado) - 16h - Morenão

Ceará x Pacajus - 24/01 (Terça-feira) - 20h – PV

Barbalha x Maracanã - 25/01 (Quarta-feira) - 20h - Arena Romeirão

Ferroviário x FC Atlético - 26/01 (Quinta-feira) - 20h - PV

3ª Rodada

Ceará x Maracanã - 28/01 (Sábado) - 16h - PV

Pacajus x Iguatu - 28/01 (Sábado) - 18h30 - João Ronaldo

Barbalha x Fortaleza - 29/01 (Domingo) - 17h - Arena Romeirão

Caucaia x Ferroviário - 29/01 (Domingo) - 19h30 - João Ronaldo

FC Atlético x Guarani (J) - 30/01 (Segunda-feira) - 20h - João Ronaldo

4ª Rodada



Maracanã x Iguatu - 31/01 (Terça-feira) - 20h - João Ronaldo

Fortaleza x FC Atlético - 01/02 (Quarta-feira) - 20h - PV

Caucaia x Guarani (J) - 02/02 (Quinta-feira) - 20h - João Ronaldo

Ferroviário x Ceará - 02/02 (Quinta-feira) - 20h - PV

Pacajus x Barbalha - 04/02 (Sábado) - 18h30 - João Ronaldo

5ª Rodada



Caucaia x Pacajus - 07/02 (Terça-feira) - 21h35 - a definir

Ceará x Fortaleza - 07/02 (Terça-feira) - 21h35 - PV

FC Atlético x Maracanã - 07/02 (Terça-feira) - 21h35 - João Ronaldo

Guarani (J) x Barbalha- 07/02 (Terça-feira) - 21h35 - Arena Romeirão

Iguatu x Ferroviário - 07/02 (Terça-feira) - 21h35 - Morenão

