Ex-Ceará, Fernando Sobral admite chance de um dia jogar no Fortaleza

Um dos principais jogadores do Ceará nos últimos anos, Fernando Sobral comentou nesta quinta-feira, 15, sobre a chance de jogar no rival Fortaleza futuramente. Em entrevista ao canal "Bora Pro Racha, Vozão!", no Youtube, o volante, que agora pertence ao Cuiabá, admitiu a possibilidade.

Na oportunidade, o ex-camisa 8 do Vovô agradeceu o carinho da torcida do clube do Pici e explicou que só não faria uma transferência direta do Ceará para o Fortaleza para preservar sua história no Alvinegro.

"Infelizmente, na nossa profissão a gente nunca pode dizer não. Os torcedores do Fortaleza nunca me atacaram, sempre foram respeitosos e eu já acompanhei os elogios, o carinho que alguns deles têm por mim. Fico muito feliz de receber esse carinho não só da torcida o Ceará, mas da torcida rival. O que posso dizer é que sair daqui (Ceará) pra lá (de forma direta) não iria acontecer de jeito nenhum. Até porque apagaria totalmente o que construí aqui. Mas, se acontecer de eu vir de outro clube para atuar lá, talvez possa acontecer. Estou tentando ser o mais honesto", comentou o volante.

Em outro momento da entrevista, o jogador também revelou a frustração em deixar o Ceará após o rebaixamento para a Série B e agradeceu aos torcedores alvinegros pelo apoio nas últimas temporadas.

"Agradeço a todos os torcedores por terem me abraçado nesse momento, pelas críticas que me fizeram amadurecer, por ter escrito algumas páginas da história do Ceará. Vou ficar na torcida, mesmo de longe vou estar desejando o melhor para o clube. É uma sensação que a história está incompleta, então espero, se for da vontade de Deus, que a gente possa ter a oportunidade de viver momentos juntos novamente. Fica mais uma vez meu pedido de desculpas por sair assim do clube, nessa situação, não queria que fosse assim. Queria sair deixando mais dinheiro ao clube e com o clube bem na Série A", disse.

Passagem pelo Ceará

Sobral chegou ao Vovô em 2019 após se destacar pelo Sampaio Corrêa. Com a camisa alvinegra, se tornou um dos principais jogadores do elenco e ganhou notoriedade no cenário nacional, sendo especulado em grandes clubes do futebol brasileiro.

Pelo Ceará, o volante disputou 171 partidas, marcou oito gols e distribuiu sete assistências. Sua saída do Vovô ocorreu no último dia 1º de dezembro. A partir de 2023, Sobral vestirá a camisa do Cuiabá e chega a clube mato-grossense com contrato até o fim de 2026.

