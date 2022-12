A caminho do Cuiabá, Fernando Sobral se despede do Ceará nas redes sociais

De saída do Alvinegro de Porangabuçu, o volante irá defender as cores do Cuiabá em 2023 e já se despediu do clube cearense

Com o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará precisa readequar o elenco profissional ao novo padrão financeiro. Por isso, algum dos nomes importantes da equipe estão de saída, sendo um deles Fernando Sobral. O volante irá defender as cores do Cuiabá na próxima temporada.

Por estar de saída, Fernando Sobral utilizou a própria conta oficial no Instagram para se despedir do Alvinegro de Porangabuçu. O vídeo de despedida mostrou alguns momentos do volante com a camisa do Ceará, além de ter uma narração com a própria voz do atleta.

“Me despeço com o coração apertado, mas muito grato por tudo que vivi aqui. Agradecer ao torcedor, em especial, por todo carinho que tiveram por mim e minha família ao longo desses quatro anos. Respirei o Ceará dia e noite em todo esse tempo e foi inesquecível. Se for da vontade de Deus e se algum momento os nossos caminhos se cruzarem novamente, espero que possamos concluir alguns dos objetivos incompletos”, disse Sobral no vídeo.

História longa no Alvinegro

No Ceará desde 2019, Fernando Sobral ganhou destaque com a camisa preto-e-branco pelas atuações em 2020 e 2021, temporadas em que assumiu não só posição de titular absoluto, como tornou-se importante pilar do meio-campo. A boa capacidade de desarme foi um dos principais aspectos de destaque do jogador.



Pelo Vovô, Sobral totaliza 171 partidas, marcou oito gols e deu sete assistências. Nesta temporada, porém, o volante sofreu com lesões, além do desempenho inconstante dentro de campo, e acabou figurando no banco durante a maior parte da temporada.



