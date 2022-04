Em súmula, árbitro relata pedras e pedaços de vidro no gramado da Arena Castelão

O árbitro Raphael Claus relatou as condições do gramado do estádio na partida entre Ceará x Botafogo-RJ, válido pela segunda rodada do Brasileirão 2022

As péssimas condições do gramado da Arena Castelão viraram motivo de crítica até mesmo para a equipe de arbitragem. Após a partida entre Ceará e Botafogo-RJ pelo Campeonato Brasileiro, o árbitro Raphael Claus relatou na súmula o estado do campo.

Segundo o árbitro, o gramado “se encontrava muito ruim”, e ainda relatou a presença de pedras e pequenos pedaços de vidro no campo.

“Informo que o estado do gramado se encontrava muito ruim, com placas de grama soltas, pedras e pedaços pequenos de vidro”, escreveu.

A situação do campo virou motivo de reclamação até mesmo para o técnico Dorival Júnior, que disparou diversas críticas durante a coletiva de imprensa após o jogo, chegando a afirmar que o gramado “estava pior do que na partida anterior”.

“É terrível você jogar num gramado como esse: castigado, horrível. […] Fica muito complicado para você ter que criar sendo que a bola estava viva. Estava viva para os dois lados, mas quem tem a necessidade de propor acaba tendo um dificultador maior para que as coisas aconteçam de uma maneira mais natural”, disparou.

A Arena Castelão volta a ser utilizada na próxima quarta-feira, 20, quando o Fortaleza recebe o Vitória-BA pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Além disso, nos dias 22 e 24 de abril, o estádio será palco dos dois jogos da final do Campeonato Cearense, totalizando quatro jogos no período de uma semana no gramado do Gigante da Boa Vista.

Em nota oficial, a Superintendência de Obras Públicas (SOP) e a Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) explica que a Arena Castelão deve realizar a troca do gramado para proporcionar a melhoria no campo de jogo. Os órgãos ainda reiteram que tanto Ceará quanto Fortaleza foram contra a medida, uma vez que impediria os clubes de jogarem no estádio durante o período de quatro meses.

Segundo a SOP e a Sejuv, foi cogitado a mudança para gramado híbrido, com 90% de grama natural e 10% de grama sintética, e ainda afirma que o Governo do Ceará não deseja prejudicar o calendário dos dois clubes mais expressivos do Estado.

Confira a nota completa abaixo

Ceará e Fortaleza foram contra troca do gramado da Arena Castelão

A Superintendência de Obras Públicas (SOP) e a Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) explicam que a solução definitiva para melhoria do campo de jogo da Arena Castelão passa pela troca do gramado. Algo que, a pedido dos clubes, não foi realizado no fim de 2021 porque representaria a impossibilidade de partidas oficiais na praça esportiva por quatro meses.

Na época, foi cogitada a mudança para gramado híbrido, com implantação de grama natural (90%) e sintética (10%).

Atualmente, os dois órgãos têm feito intervenções contínuas para melhoria das condições de jogo na Arena Castelão.

O equipamento possui a maior agenda de futebol entre os estádios do País, o que afeta diretamente as condições para proporcionar um melhor campo. Até o último dia 17 de abril, já computava 14 partidas oficiais no intervalo de março e abril. No total, em maio o estádio deve bater a marca de 30 partidas realizadas desde 30 de janeiro deste ano.

A rotina de manutenção da Arena Castelão inclui replantio da grama, corte, adubação, descompactação do solo, entre outros serviços. Cada tipo de intervenção depende, entre outros fatores, além da necessidade periódica, de intervalo sem jogos e de condições climáticas adequadas.

O compromisso do Governo do Ceará é fazer todo o possível para não prejudicar o calendário dos clubes cearenses, especialmente Fortaleza e Ceará, que têm ampla agenda de competições nacionais e continentais a cumprir.

