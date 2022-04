Floresta é um dos quatro times com 100% de aproveitamento na Série C do Brasileirão

O início da Série C não poderia ser melhor para o Floresta. Após duas rodadas, o Verdão da Vila Manoel Sátiro é um dos quatro clubes da competição a ostentar 100% de aproveitamento. Sob o comando de Ricardo Drubscky, a equipe bateu o Confiança-SE por 1 a 0, e o Vitória pelo mesmo placar.

Na estreia no certame, o Verdão recebeu o Dragão no estádio João Ronaldo, em Pacajus. Os mandantes chegaram ao triunfo com gol marcado por Klenisson. Na última rodada, disputada neste sábado, 16, a equipe cearense viajou até Salvador para encarar o Leão da Barra no Barradão. Com um golaço quase do meio de campo, Fábio Alves decretou a vitória do Floresta.

Com o segundo triunfo consecutivo, o time soma seis pontos conquistados na Série C 2022 e é um dos líderes da competição. O Verdão da Vila marcou dois tentos e não sofreu nenhum. Os dois gols de saldo o colocam na quarta posição na tabela de classificação, atrás do Mirassol-SP, que balançou as redes três vezes e foi vazado em uma ocasião. À frente dos dois, Botafogo-SP e Campinense-PB dividem a liderança com três gols de saldo. A equipe paulista leva vantagem por ter feito cinco tentos, enquanto a agremiação paraibana marcou apenas três.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Com gol de goleiro, Atlético-CE perde para Campinense na estreia da Série C

Floresta bate Confiança por 1 a 0 e estreia com vitória na Série C

Ferroviário perde por 3 a 1 para o ABC e amarga segunda derrota seguida na Série C

Os outros representantes cearenses na terceira divisão não começaram bem. Tanto Ferroviário quanto Atlético-CE foram derrotados nas duas partidas que disputaram. O Tubarão da Barra perdeu para o Mirassol na estreia pelo placar de 2 a 1. Na segunda rodada foi novamente superado, desta vez pelo ABC-RN por 3 a 1. Os dois jogos aconteceram na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. A Águia da Precabura, por sua vez, estreou com derrota por 1 a 0 diante do Campinense e na segundo confronto foi goleada por 5 a 0 pelo Paysandu-PA.

O Floresta volta a campo no próximo domingo, 24, às 15 horas, quando recebe o Figueirense-SC no estádio Domingão, em Horizonte, pela Série C. Atlético-CE e Ferrão se enfrentam no sábado, 23, às 17 horas, também no estádio Domingão pela terceira rodada da competição nacional.



Tags