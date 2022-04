Técnico do Ceará, Dorival Júnior critica gramado do Castelão: "É terrível"

Treinador afirmou não tirar os méritos do Botafogo, que venceu o Ceará por 3 a 1, mas fez questão de declarar que o estado do gramado da Arena faz cair "o nível do espetáculo"

O técnico do Ceará, Dorival Júnior, não está nada satisfeito com a qualidade do gramado da Arena Castelão. Após a derrota por 3 a 1 para o Botafogo na noite deste domingo, 17, o treinador fez questão de criticar o estado do campo, o que para ele tem prejudicado “o nível do espetaculo”.

Durante coletiva de imprensa, Dorival declarou que “o Botafogo mereceu (a vitória) em todos os aspectos” e que não tira seus méritos. “Só estou falando que, para quem cria, para quem procura botar a bola no chão e tem que jogar em cima do adversário, vai ter muito mais dificuldades porque a bola fica viva”, avaliou.

“É terrível você jogar num gramado como esse: castigado, horrível”, disse ele, completando ainda que seu time ficou praticamente uma semana sem pisar nesse gramado. “E quando chegamos estava pior do que na partida anterior. Fica muito complicado para você ter que criar sendo que a bola estava viva. Estava viva para os dois lados, mas quem tem a necessidade de propor acaba tendo um dificultador maior para que as coisas aconteçam de uma maneira mais natural”, continuou.

Ainda no intervalo da partida, jogadores de ambas as equipes também chegaram a reclamar do gramado do Castelão, como foi o caso de Lima, do Ceará, e Kanu, do Botafogo.

O Ceará volta ao Castelão somente em 30 de abril, no duelo contra o RB Bragantino, pelo Brasileirão. Antes disso, visita a Tombense, em Minas Gerais, na quarta-feira, 20, pela Copa do Brasil; e o General Caballero, no Paraguai, na terça-feira, 26, pela Copa Sul-Americana.



