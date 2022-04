Crato, Icasa e Pacajus: confira como foram as estreias dos cearenses na Série D

A Série D do Campeonato Brasileiro começou para os times cearenses na tarde deste domingo, 17. Crato, Icasa e Pacajus entraram em campo, mas conseguiram resultados muito distintos. Apenas o Verdão do Cariri conquistou uma vitória.



Com 64 equipes participantes, a competição está dividida em oito grupos regionais com oito times. De cada grupo, apenas os quatro melhores avançam para a fase de mata-mata.

Único cearense que estreou em casa, o Icasa enfrentou o Globo FC, do Rio Grande do Norte. No Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte, o torcedor icasiano viu Leandro Cearense balançar as redes adversárias de pênalti aos 8 minutos do segundo tempo. Os donos da casa seguraram o placar e conquistaram assim seus primeiros três pontos na competição.

Companheiro do Verdão do Cariri no grupo C, o Crato encarou o Retrô, em Pernambuco. O resultado, no entanto, foi uma derrota por 2 a 0. O grande destaque da partida foi o atacante Mascote, que marcou os gols da partida, aos 24 e aos 34 minutos do segundo tempo.

No grupo 2, o Pacajus também estreou fora de casa. Diante do 4 de Julho, do Piauí, a equipe comandada pelo ex-volante Michel conseguiu um empate. Após abrir o placar com Daniel Passira, de pênalti, aos 13 minutos do primeiro tempo, sofreu o empate minutos depois, quando o meia Mauro marcou, também de pênalti.

O Pacajus volta a campo em casa na noite de sexta-feira, 22, contra o Castanhal, do Pará.

Também em casa, o Crato pega o América-RN na tarde do domingo, 24.

O Icasa, por sua vez, vai ao interior de Pernambuco para encarar o Afogados também no domingo.



