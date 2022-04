Ferroviário perde por 3 a 1 para o ABC e amarga segunda derrota seguida na Série C

As equipes se enfrentaram pela 2ª rodada do campeonato, na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte

Na primeira partida oficial realizada na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE), o Ferroviário perdeu por 3 a 1 para o ABC-RN e amargou o segundo revés consecutivo na Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tubarão da Barra passa a ocupar a última colocação da Terceirona e segue sem vencer sob o comando do treinador Roberto Fonseca.

O próximo desafio do Coral na competição será diante de uma outra equipe cearense, o Atlético-CE. O confronto entre os conterrâneos acontece no sábado seguinte, 23, novamente na Arena Romeirão, às 17 horas.

O jogo

Nada deu certo para o Ferroviário no primeiro tempo. Apesar de entrar em campo com uma postura proativa, buscando o protagonismo da partida, o Tubarão da Barra abusou de erros nos momentos de construção e não conseguiu ser eficiente nas boas chances que criou no ataque. O ABC, por outro lado, jogou com inteligência dentro da sua proposta de contra-atacar, não desperdiçou as oportunidades e converteu três das quatro finalizações que fez ao longo dos 45 minutos iniciais em gols.

O primeiro tento do Alvinegro aconteceu aos seis minutos. No lance, Kelvin aproveitou recuo errado do Ferroviário, avançou em velocidade e tocou para Fábio no lado esquerdo. O atacante fez boa jogada individual, se desvencilhou da marcação coral e cruzou para Yuri, que livre de marcação cabeceou para os fundos das redes.

O segundo foi um golaço de Kelvin aos 18 minutos. O atacante, principal destaque ofensivo do ABC na etapa inicial, novamente tirou proveito de um erro do Ferroviário no setor central, mas desta vez resolveu arriscar um chute de fora da área e foi feliz no desfecho: bola na gaveta, sem chances de defesa para o goleiro Jonathan.

Atrás no placar, o Tubarão da Barra passou a ser ainda mais incisivo no ataque. Com a posse de bola, a equipe cearense criou sucessivas situações para marcar, mas em todas pecou pela falta de capricho. No melhor momento do Coral no confronto, entretanto, o ABC ampliou o marcador, novamente com Kelvin, aos 36 minutos, após bonita jogada individual protagonizada por Felipinho.

Na volta do intervalo, o treinador Roberto Fonseca reorganizou a equipe e conseguiu tornar o Ferroviário mais equilibrado entre as ações ofensivas e defensivas. O panorama do jogo, então, mudou. Sem ceder espaços e errando menos nos momentos de construção, o Tubarão da Barra controlou o embate, pressionou e anulou as tentativas de avanços do ABC ao longo dos 45 minutos finais.

A “blitz” coral na área do Alvinegro potiguar surtiu efeito e, aos oito minutos, o Ferroviário marcou o seu primeiro gol, com Dudu, após cobrança de falta que desviou no meio do caminho. O tento criou uma nova atmosfera e deu esperanças para a torcida Coral.

Se no primeiro tempo o problema do Ferroviário foi a falta de pontaria para converter as chances em gol, na segunda etapa o empecilho foi outro: o ótimo desempenho do goleiro Pedro Paulo. Com um ritmo intenso, o Coral criou muito e acertou boa parte dos chutes em direção à baliza, mas o arqueiro do clube potiguar os evitou. Apesar da luta e do esforço, o Tubarão da Barra não conseguiu reverter a desvantagem.

