Entenda como o Campeonato Paraguaio mudou a data de Ferroviário x Fortaleza

O duelo de ida da semifinal do Campeonato Cearense aconteceria na quarta-feira, 9, às 21h30min, mas a pedido da TV Jangadeiro, passou para terça, no mesmo horário

A partida entre Ferroviário x Fortaleza, confronto de ida da semifinal do Campeonato Cearense, sofreu uma alteração de data. O jogo, que antes seria na quarta-feira, 9, às 21h30min, agora passa a ser na terça, 8, no mesmo horário. A mudança foi um pedido da TV Jangadeiro, mas tem ligação com um jogo do Campeonato Paraguaio.

Isso porque o confronto entre Fluminense x Olimpia, pela Libertadores, anteriormente previsto para terça-feira, passou para quarta a pedido do clube paraguaio, que joga no domingo pelo campeonato local contra o Tacuary de Asunción.



Com a alteração em Fluminense x Olimpia, o SBT também alterou a sua grade de programação para transmitir o duelo na quarta-feira, às 21h30min, horário que chocaria com o duelo entre Ferroviário x Fortaleza, pelo Campeonato Cearense.

Com isso, a Jangadeiro — afiliada do SBT no Ceará — também solicitou a mudança do Clássico das Cores para a terça-feira para que pudesse transmitir a partida.

Antes da semifinal, o Fortaleza entra em campo pela Copa do Nordeste, no sábado, quando visita o Altos-PI, às 17h45. Já o Ferroviário, que vem de uma eliminação na Copa do Brasil, terá o fim de semana livre para se preparar para o duelo.

