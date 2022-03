FCF anuncia que as finais do Campeonato Cearense de 2022 terão o auxílio do VAR

O mecanismo, que tem como objetivo evitar erros graves dentro de campo, vem sendo utilizado nas decisões do certame local desde 2019

A FCF divulgou nesta terça-feira, 1, que as finais do Campeonato Cearense de 2022 terão o auxílio do Árbitro de Vídeo, o VAR. O mecanismo, que tem como objetivo evitar erros graves dentro de campo, vem sendo utilizado desde 2019 nos momentos decisivos da competição local.

“Com o objetivo de trazer mais efetividade às decisões tomadas dentro de campo pela arbitragem, a Federação Cearense de Futebol comunica que está cadastrada a FIFA para a utilização do Árbitro de Vídeo (VAR) na Fase Final do Campeonato Cearense. Dessa forma, a FCF se junta a outras seis federações que poderão fazer o uso da tecnologia”, disse a federação através de um comunicado oficial.

Sobre o assunto Washington Luiz defende que Ceará e Fortaleza joguem mais no interior: "Aqui também tem torcedores"

Técnico do Iguatu cobra Federação Cearense: "Equipes precisam de um apoio maior"

Sorteio dos mandos de campo das semifinais do Estadual vão ocorrer na quarta-feira

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na quinta-feira, 3, Fortaleza e Pacajus se encontram na Arena Castelão para decidir o quarto semifinalista do Campeonato Cearense de 2022. O vencedor do duelo irá encarar o Ferroviário, enquanto na outra chave Caucaia e Iguatu disputam a segunda vaga na decisão do torneio.



Tags