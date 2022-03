FCF divulga tabela da semifinal do Campeonato Cearense; veja datas e horários

Com os quatro semifinalistas definidos e o sorteio da ordem dos mandos, Federação definiu os quatro jogos da penúltima etapa do certame

Com a definição do Fortaleza como último semifinalista do Campeonato Cearense, a Federação Cearense de Futebol sorteou a ordem dos mandos de campo e já divulgou a tabela da penúltima etapa do certame estadual.

Caucaia e Iguatu abrem disputa no estádio João Ronaldo, em Pacajus, neste domingo, 6, às 16 horas. O jogo de volta está marcado para o estádio Morenão, casa do Azulão, no dia 12 de março, um sábado, também às 16 horas.

Já o Clássico das Cores terá as duas partidas disputadas no Castelão. O Tubarão será mandante no duelo da próxima quarta-feira, 9, às 21h30min. Três dias depois (12/3), com mando do Leão, as equipes voltam a se enfrentar, às 17h45min.

Campeonato Cearense - semifinal:

Jogos de ida

6/3 (Dom) - Caucaia x Iguatu - 16 horas / Ronaldão

9/3 (Qua) - Ferroviário x Fortaleza - 21h30min / Castelão

Jogos de volta

12/03 (Sáb) - Iguatu x Caucaia - 16 horas / Morenão

12/03 (Sáb) - Fortaleza x Ferroviário - 17h45min / Castelão



