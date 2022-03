Regularizado no BID, volante Zé Welison fica apto para estrear pelo Fortaleza

Nona contratação do Tricolor do Pici para a temporada de 2022, o atleta de 26 anos não poderá jogar no Campeonato Cearense por ter chegado ao clube após o período de inscrição

O Fortaleza regularizou a situação de Zé Welison no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira, 3, e agora o volante de 26 anos fica à disposição do treinador Vojvoda para atuar com a camisa tricolor, com exceção do Campeonato Cearense, já que chegou após o período de inscrição.

Contratado por empréstimo até o fim do ano, Zé Welison foi o nono reforço do Leão visando a temporada de 2022, que será repleta de competições, entre elas a Copa Libertadores e a Série A do Campeonato Brasileiro. Polivalente, o jogador pode atuar, além de volante, como meio-campista centralizado e zagueiro.

Desta forma, o Fortaleza não tem nenhuma outra pendência de regularização no elenco. Após a goleada por 5 a 0 sobre o Pacajus pelas quartas de final do Campeonato Cearense na última quarta-feira, 2, triunfo que garantiu a equipe na semifinal do certame local, o escrete vermelho-azul-e-branco terá o Altos-PI como próximo desafio, desta vez pela sétima rodada da Copa do Nordeste, no sábado, 5, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI), às 17h45min.