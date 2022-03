Arena Castelão: FCF e clubes solicitam que capacidade seja ampliada para 80%

Uma reunião do Comitê Estadual de Saúde será realizada nesta sexta-feira, 4, para debater sobre o assunto. Decreto atual limita ocupação a somente 30% do espaço dos estádios cearenses

Ceará, Fortaleza e a Federação Cearense de Futebol (FCF) esperam que, nos próximos dias, a capacidade de público permitida na Arena Castelão, atualmente em 30%, seja aumentada para 80%. Na manhã desta sexta-feira, 4, uma reunião do Comitê Estadual de Saúde discutirá sobre o assunto e definições devem ser tomadas. Conforme apurado pelo Esportes O POVO, a expectativa é de que o espaço seja ampliado para pelo menos 50%.

Através de uma nota oficial publicada nesta quinta-feira, 3, a FCF confirmou que enviou um ofício ao Governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, solicitando o aumento do percentual de público em jogos de futebol profissional realizados na capital cearense.

“Tendo em vista o retorno do torcedor aos estádios cearenses, destacamos que todas as obrigatoriedades do decreto e protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias locais estão sendo cumpridos. Além da melhora constante no cenário pandêmico, quando já temos um número elevado de pessoas imunizadas contra a COVID-19 e as vacinas têm se consolidado cada vez mais como seguras e eficazes no combate ao vírus”, disse o comunicado.

Em 14 de janeiro, diante do aumento dos números de casos da Covid-19, o governador Camilo Santana decretou a redução da capacidade de público nos estádios cearenses, passando de 80% para 30%, ou seja, pouco mais de 19 mil torcedores considerando o espaço da Arena Castelão.

“Os meses de março e abril serão de grande importância para os clubes cearenses, pois a competição estadual e regional chegará a sua fase de conclusão, enquanto competições nacionais (Séries A, C e D) e continentais (Copa Libertadores e Sul-Americana) estarão em fases iniciais. Diante do exposto, solicitamos ao Governo do Estado do Ceará que nos seja concedida autorização para aumentar o percentual de público presente em jogos do futebol profissional em nosso estado, passando de 30% para 80% da capacidade total do equipamento”, enfatizou a nota.