Ferroviário perde de virada para Nova Venécia e está eliminado da Copa do Brasil

Em atuação ruim, o Tubarão da Barra até saiu na frente com Wandson, mas viu o time da casa ir para cima, virar o jogo e sair com a vaga

Pela primeira fase da Copa do Brasil, o Ferroviário visitou o Nova Venécia-ES nessa quinta-feira, 3, em duelo de jogo único, e se despediu do certame nacional ao ser derrotado por 2 a 1. O Tubarão da Barra jogava pelo empate e ainda saiu na frente com gol de Wandson, mas viu o time da casa buscar a virada com gol aos 42 do segundo tempo para sair com a vaga histórica.

Agora o Ferroviário volta as suas atenções para o Campeonato Cearense, onde se prepara para enfrentar o Fortaleza pela semifinal na próxima quarta-feira, 9. O time capixaba enfrenta o vencedor de União Rondonópolis-MT e Atético-GO na segunda fase.

O jogo

O Nova Venécia começou melhor e já teve sua primeira grande chance aos três minutos de jogo. Gabriel Beck recebeu a bola sozinho nas costas da marcação, chutou rasteiro e a bola passou raspando do lado esquerdo do gol.

Aos sete, os Leões do Norte tiveram mais duas grandes chances para abrir o placar. Na primeira, Carlos Vitor recebeu na entrada da área e chutou de primeira para uma ótima defesa do goleiro Jonathan, mandando para escanteio. Na cobrança do tiro de canto, Liniker subiu mais que todo mundo e Jonathan salvou o Ferrão mais uma vez.

A resposta do Ferroviário veio aos nove minutos. Após cobrança de escanteio, o goleiro da equipe capixaba saiu mal e a bola sobrou para Alemão, que girou rápido, mas a bola foi para fora.

O jogo seguiu com a equipe da casa tendo maior controle das ações, e o Ferroviário, que jogava pelo empate, buscando o contra ataque para tentar sair na frente. Mas foi só aos 39 que a estratégia do Tubarão funcionou. Gabriel Silva recebeu no meio campo e achou excelente passe para Wandson, que chutou, a bola bateu caprichosamente na trave e entrou, abrindo o placar no estádio Zenor Pedrosa.

Com a vantagem no placar, o Ferroviário se acomodou e não fez mais questão de atacar. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Patrick, que tinha acabado de entrar, acertou um lindo chute de fora da área, e Jonathan, mais uma vez, salvou a equipe coral.

O Nova Venécia seguia no ataque em busca o empate, até que aos 22, Dodô fez ótima jogada pelo lado direito e cruzou na medida para Patrick empatar o jogo para o time da casa.

O empate empolgou a equipe da casa, que seguiu pressionando, até que aos 42, Patrick foi derrubado pelo goleiro Jonathan na área e o árbitro assinalou pênalti. Carlos Vitor foi para a bola e virou o jogo para os Leões do Norte.

O Ferroviário ainda tentou uma pressão nos minutos finais, mas não foi o suficiente para buscar o empate.

