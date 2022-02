Como mandante, Iguatu possui histórico de 100% de aproveitamento diante do Ceará

Na noite deste sábado, 26, o Iguatu conquistou uma vitória histórica diante do Ceará, ao bater o Vovô por 1 a 0 no tempo regulamentar e garantir a classificação inédita para a semifinal do Estadual após a disputa de pênaltis (4x3). Entretanto, vitórias do Iguatu em confrontos diretos com o Alvinegro não são uma novidade.

De acordo com os levantamentos dos historiadores Pedro Mapurunga e Thiago Eloi, antes das quartas de final do Cearense de 2022, as duas equipes só haviam se enfrentado em cinco oportunidades.

Com a vitória conquistada nesta tarde, o Iguatu mantém 100% de aproveitamento contra o Ceará nos jogos em que atuou como mandante. Em 18 de novembro de 2015, o Azulão bateu o Vovô por 1 a 0, no Estádio Agenorzão, o gol foi anotado por Regineldo, em partida válida pela Taça Fares Lopes daquele ano.

Três anos depois, dessa vez pelo Campeonato Cearense 2018, o Azulão derrotou o Alvinegro por 2 a 1. Canga e Elanardo marcaram para a equipe do Centro-Sul e Arthur assinou pelo Ceará.

Neste sábado, 26, o Iguatu conquistou a vitória mais importante do confronto. O gol marcado por Otacílio Marcos levou a disputa da vaga para os pênaltis, que acabaram consagrando a equipe do interior na próxima fase do Estadual.

Em uma análise mais ampla do confronto, o Iguatu também leva vantagem. Ao todo, nos sete jogos realizados entre as duas equipes, o Vovô saiu vitorioso em apenas uma oportunidade, quando bateu o Iguatu por 2 a 1, na última terça-feira, 22. No mais, foram dois empates e quatros vitórias do Azulão.

Com classificação assegurada para as semifinais do Campeonato Cearense, o Iguatu encara o Caucaia por uma vaga na decisão do Estadual em 2022. Na outra chave, o Ferroviário aguarda o classificado do duelo entre Fortaleza e Pacajus. No jogo de ida, vitória do Leão por 1 a 0.

